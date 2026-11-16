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إقتصاد

مع تراجع الطلب على الرسائل التقليدية... أزمة تُواجه البريد الملكي البريطاني

Lebanon 24
16-11-2026 | 08:10
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مع تراجع الطلب على الرسائل التقليدية... أزمة تُواجه البريد الملكي البريطاني
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يُواجه البريد الملكي البريطاني أزمة اقتصادية وتشغيلية متصاعدة، في ظل تراجع الطلب على الرسائل التقليدية، واشتداد المنافسة في سوق الطرود، وارتفاع تكاليف التشغيل، وهي تحديات دفعت مالكه الملياردير التشيكي دانيال كريتينسكي إلى الدخول في مباحثات مع الحكومة البريطانية لبحث سبل إنقاذ المؤسسة وضمان استدامة خدماتها.
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وسلطت صحيفة "ذا صنداي تايمز" الضوء على هذه التحركات، مشيرة إلى مشاركة كريتينسكي في مباحثات مع وزير الأعمال البريطاني جوناثان رينولدز، والرئيس التنفيذي للشركة أليستير كوكرين، وديف وارد الأمين العام لنقابة عمال الاتصالات، لمناقشة مستقبل الشركة والإصلاحات المطلوبة، وسط تباين الأولويات بين الإدارة والحكومة والنقابات.

وتكشف النتائج المالية للسنة المنتهية في آذار 2026 عن حجم الأزمة؛ إذ بلغ الربح التشغيلي المعدل 5 ملايين جنيه إسترليني فقط، مقابل إيرادات بلغت 8.4 مليار جنيه، بهامش ربح لا يتجاوز 0.1%.

كما وصلت تكاليف العمالة إلى 5.94 مليار جنيه، بزيادة 5.5% على العام السابق؛ ما يعكس محدودية قدرة الشركة على تحويل إيراداتها الضخمة إلى أرباح مستدامة. (ارم نيوز)
 
 
 
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