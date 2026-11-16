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إقتصاد

الذهب عند أدنى مستوياته منذ أكثر من عام... ماذا ينتظره في الأيام المقبلة؟

Lebanon 24
16-11-2026 | 16:11
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الذهب عند أدنى مستوياته منذ أكثر من عام... ماذا ينتظره في الأيام المقبلة؟
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واصلت أسعار الذهب تراجعها الاثنين 16 تشرين الثاني، متجاوزة مستوى 3900 دولار للأونصة نزولاً، مع تصاعد توقعات رفع أسعار الفائدة الأميركية مجدداً، وقوة الدولار التي قلّصت جاذبية المعدن الأصفر رغم استمرار التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط.

وانخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.4% إلى 3868.88 دولاراً للأونصة، فيما تراجعت العقود الأميركية الآجلة بنسبة 0.3% إلى 3871.92 دولاراً، وفق بيانات أوردها موقع "إنفيز" (Invezz). وكان المعدن قد خسر نحو 4.5% خلال الأسبوع الماضي، مسجلاً أدنى مستوياته في أكثر من عام.

ويأتي هذا التراجع في ظل ارتفاع مؤشر الدولار الأميركي إلى 103.44 نقطة، بالتزامن مع صعود عوائد سندات الخزانة، ما يزيد كلفة الاحتفاظ بالذهب الذي لا يدر عائداً، ويجعل الأصول المقومة بالدولار أكثر كلفة بالنسبة إلى المستثمرين من حائزي العملات الأخرى.

الفائدة الأميركية في الواجهة

وتتركز أنظار الأسواق على الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، بعدما عززت بيانات التضخم ومواقف عدد من مسؤوليه التوقعات باتجاه رفع أسعار الفائدة في كانون الأول.

وارتفع مؤشر أسعار المنتجين في الولايات المتحدة خلال تشرين الأول بنسبة 0.3% على أساس شهري، فيما تسارع معدل التضخم السنوي إلى 6.5%، وهو أعلى مستوى منذ تشرين الثاني 2022، ما أبقى المخاوف من استمرار الضغوط السعرية حاضرة.

وأظهرت تقديرات الأسواق، وفق أداة "فيد ووتش" التابعة لمجموعة "سي إم إي"، احتمالاً يبلغ نحو 94% لرفع الفائدة الأميركية بمقدار 25 نقطة أساس في كانون الأول، مقابل 6% لاحتمال زيادة أكبر بمقدار 50 نقطة أساس.

كما حذّر رئيس الاحتياطي الفيدرالي في كانساس سيتي جيف شميد من أن التضخم لا يزال مرتفعاً، مشيراً إلى أن البنك المركزي أمامه مزيد من العمل للسيطرة على الضغوط السعرية.

وتترقب الأسواق تصريحات رئيس الاحتياطي الفيدرالي كيفن وارش، الاثنين، ومحضر اجتماع لجنة السوق المفتوحة لشهر تشرين الأول، المقرر صدوره الأربعاء، بحثاً عن إشارات بشأن مسار السياسة النقدية في المرحلة المقبلة.

مستويات الدعم والمقاومة

وعلى الصعيد الفني، يراقب المحللون مستوى 3850 دولاراً للأونصة بوصفه نقطة دعم أساسية، إذ إن كسره بصورة واضحة قد يفتح الطريق أمام تراجع إضافي باتجاه 3800 دولار.

وكان هبوط الذهب دون مستوى 4000 دولار قد أضعف صورته الفنية على المدى القصير، خصوصاً مع استمرار قوة الدولار وارتفاع عوائد السندات. ويرى محللون أن استمرار هذه العوامل قد يزيد الضغوط البيعية، في حين يمكن لأي تراجع في العوائد أو تغير في توقعات الفائدة أن يمنح المعدن فرصة للتعافي.

وفي المقابل، لا تزال مشتريات المصارف المركزية من الذهب تشكل أحد مصادر الدعم على المدى الطويل، إلى جانب الطلب على الصناديق المتداولة المدعومة بالمعدن، وفق ما نقله التقرير عن محللين في الأسواق.

التوترات الجيوسياسية لم تمنع التراجع

ورغم تصاعد التوترات في الشرق الأوسط، لم ينجح الطلب على الملاذات الآمنة في تعويض الضغوط الناجمة عن ارتفاع الدولار وتوقعات تشديد السياسة النقدية.

ويشير التقرير إلى أن ارتفاع أسعار النفط نتيجة المخاطر الجيوسياسية قد يزيد المخاوف التضخمية، الأمر الذي قد يدفع الاحتياطي الفيدرالي إلى الإبقاء على سياسة نقدية أكثر تشدداً، وهو ما يحد بدوره من قدرة الذهب على الاستفادة من التوترات.

وبذلك، يبقى اتجاه أسعار الذهب في المدى القريب مرتبطاً إلى حد كبير بتطورات الدولار وعوائد السندات وتوقعات الفائدة الأميركية، فيما يترقب المستثمرون ما إذا كان مستوى 3850 دولاراً سيصمد أمام موجة البيع الحالية.

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