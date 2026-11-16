الزيدي يأمر بدخول الجيش إلى جرف الصخر ويمهل "كتائب حزب الله" للمغادرة

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أعلنت الحكومة العراقية، الاثنين، أن رئيس الوزراء علي فالح الزيدي أمر بدخول القوات المسلحة إلى منطقة جرف الصخر، المعروفة أيضاً باسم "جرف النصر"، في محافظة بابل، على خلفية تحقيق في شبهات تهريب النفط. وقال المتحدث باسم الحكومة حيدر العبودي إن "كتائب حزب الله" مُنحت مهلة قصيرة للمغادرة، من دون تحديد موعد انتهائها أو توقيت دخول القوات.
وأوضح العبودي، في مقابلة مع وكالة الأنباء العراقية، أن لجنة التحقيق عاينت ستة مواقع في المنطقة ورصدت تلاعباً في أنابيب النفط ومحاولات لطمس آثاره، إلى جانب العثور على مصفاتين وصهريج وخزانات. وأضاف أن الأجهزة الأمنية تلاحق شبهات التهريب في مناطق أخرى أيضاً، بالتنسيق مع إقليم كردستان.
في المقابل، نفت "كتائب حزب الله"، الأحد، اتهامات تهريب النفط، وقالت إن المعاينة لم تكشف أي تعدٍّ على الأنابيب، وإن الخزانات والمعمل الموجودين في المنطقة مخصّصان لتزويد الآليات العسكرية بالوقود.