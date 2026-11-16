الإنترنت أخطر مما يظنه الأهل... أرقام مفاجئة عن استغلال الأطفال رقمياً

سجّلت البلاغات المتعلقة بصور ومقاطع فيديو للاعتداء الجنسي على الأطفال أُنتجت باستخدام ارتفاعاً تجاوز 8400% حول العالم بين عامي 2023 و2025، في مؤشر إلى اتساع استخدام التقنيات الحديثة في إنتاج مواد تُستغل أحياناً لابتزاز الأطفال وتهديدهم.

وأظهرت دراسة دولية شارك فيها باحثون اسكتلنديون من معهد "Childlight" العالمي لسلامة الأطفال التابع لجامعة إدنبرة، أن عدد البلاغات التي قدمتها شركات التكنولوجيا إلى الأميركي للأطفال المفقودين والمستغلين ارتفع من نحو 4700 بلاغ في عام 2023 إلى أكثر من 400 ألف في عام 2025.

ويمثل ذلك زيادة تجاوزت 395 ألف بلاغ خلال عامين، وفق ما نقلته وكالة " " عن نتائج الدراسة.

وتشمل هذه المواد صوراً ومقاطع فيديو مفبركة بتقنية التزييف العميق، من بينها محتويات تُنتج عبر تطبيقات تُعرف باسم "Nudify"، وتتيح وضع وجه طفل حقيقي على صور ذات محتوى جنسي خلال ثوانٍ.

وحذّر الباحثون من أن كون الصور مولّدة رقمياً لا يلغي الأذى الذي قد يتعرض له الأطفال، إذ يمكن أن يستخدمها المعتدون لابتزاز الضحايا، عبر مطالبتهم بدفع الأموال أو إرسال صور إضافية.

ولفتت الدراسة إلى أن التهديد لا يقتصر على هذه المواد، مقدّرة أن أكثر من 300 مليون طفل حول العالم يتعرضون سنوياً لشكل واحد على الأقل من أشكال الاستغلال أو الاعتداء الجنسي الذي تسهّله التكنولوجيا. كما أشارت إلى أن نحو طفل واحد من كل أربعة قد يتعرض لشكل من أشكال الإساءة عبر الإنترنت قبل بلوغه سن الثامنة عشرة.

وفي المقابل، نبّه باحثون إلى أن تطور وسائل رصد هذه المواد وتحسّن آليات الإبلاغ عنها قد يكونان أسهما في جزء من الارتفاع المسجّل، ما يستدعي التمييز بين عدد البلاغات وحجم المواد المنتجة فعلياً.