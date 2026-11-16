عن اللقاء الثلاثي الكبير.. هذا ما كشفه الكرملين

أعلن الكرملين التوافق على التي ستُناقش خلال القمة الثلاثية المرتقبة بين ونظيريه الأميركي والصيني شي جين بينغ، من دون تفاصيلها.

وقال الكرملين إن القمة تحمل "قدراً كبيراً من الأهمية والرمزية"، متوقعاً أن يكون لمناقشات الثلاثة تأثير كبير على الوضع العالمي.

وأضاف أن العمل جارٍ لترتيب المحادثات بين وترامب في 19 تشرين الثاني.