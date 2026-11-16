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عربي-دولي

عن اللقاء الثلاثي الكبير.. هذا ما كشفه الكرملين

Lebanon 24
16-11-2026 | 09:25
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عن اللقاء الثلاثي الكبير.. هذا ما كشفه الكرملين
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أعلن الكرملين التوافق على القضايا التي ستُناقش خلال القمة الثلاثية المرتقبة بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيريه الأميركي دونالد ترامب والصيني شي جين بينغ، من دون الكشف عن تفاصيلها.

وقال الكرملين إن القمة تحمل "قدراً كبيراً من الأهمية والرمزية"، متوقعاً أن يكون لمناقشات القادة الثلاثة تأثير كبير على الوضع العالمي.

 

وأضاف أن العمل جارٍ لترتيب المحادثات بين بوتين وترامب في 19 تشرين الثاني.

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