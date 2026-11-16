19 مقعداً عربياً في الكنيست… هل يمرّ خروج نتنياهو عبرها؟

يرى الأسبق شلومو بن عامي أن مستقبل النظام بات مرتبطاً بموقف أحزاب من التحالف مع القوى السياسية العربية، معتبراً أن استبعاد هذه الأحزاب من أي معادلة حكومية قد يفتح الطريق أمام استمرار بنيامين نتنياهو في السلطة، رغم خسارة معسكره للأغلبية البرلمانية.

وفي مقال نشرته صحيفة "إل باييس" الإسبانية، أشار بن عامي إلى أن نتائج الانتخابات الأخيرة أظهرت تقارباً حاداً بين المعسكرين، إذ حصد خصوم نتنياهو 67 مقعداً مقابل 53 لمعسكر اليمين، لكن 19 مقعداً من رصيد المعارضة تعود إلى حزبين عربيين سبق أن تعهد التكتل المعارض بقيادة رئيس الأركان السابق غادي إيزنكوت بعدم التعاون معهما.

واعتبر بن عامي أن هذه النتيجة لا تضمن تغيير الحكومة، إذ إن المعارضة تواجه معضلة تتعلق بقدرتها على تجاوز تحفظاتها تجاه الأحزاب العربية، التي باتت أصواتها أساسية لتأمين أغلبية قادرة على تشكيل حكومة جديدة.

خيارات إيزنكوت ومناورة نتنياهو

وطرح الكاتب احتمالين أمام المعسكر المعارض: إما تشكيل حكومة وحدة وطنية يتناوب فيها إيزنكوت ونتنياهو على رئاسة الوزراء، أو التوجه إلى تحالف مع الأحزاب العربية، وفي مقدمتها حزب "رعام".

لكنه حذّر من خيار حكومة الوحدة، مستنداً إلى تجارب سابقة، معتبراً أن نتنياهو قد لا يلتزم بالتفاهمات مع شركائه، وأن دخوله في مثل هذا الاتفاق قد يتيح له الاحتفاظ بنفوذه السياسي.

وفي المقابل، أشار إلى أن نتنياهو سبق أن حاول التوصل إلى تفاهم مع حزب "رعام" عام 2021، ما يبرز أن التعامل مع الأحزاب العربية لا يقتصر على معسكر سياسي واحد عندما تفرض الحسابات البرلمانية ذلك.

تحذير من التصعيد والانقسام الداخلي

واتهم بن عامي نتنياهو بالسعي إلى التشكيك في نتائج الانتخابات وإضعاف شرعيتها، في محاولة للبقاء في السلطة، محذراً من أن استمرار الصراع السياسي قد يدفع البلاد إلى مزيد من الانقسام والعنف الداخلي، وصولاً إلى خطر اندلاع حرب أهلية.

كما حذّر من احتمال لجوء نتنياهو إلى تصعيد عسكري مع ، في سياق محاولاته السياسية، معتبراً أن التوترات الخارجية قد تتداخل مع الأزمة الداخلية وتزيد حدتها.

ورأى الكاتب أن استبعاد الأحزاب العربية لا يهدد فرص تشكيل حكومة بديلة فحسب، بل يكرّس أيضاً إقصاء شريحة واسعة من المواطنين داخل عن المشاركة الفعلية في الحياة السياسية.

21% من السكان خارج الشراكة السياسية؟

ولفت بن عامي إلى أن المواطنين الفلسطينيين يحملون الجنسية الإسرائيلية ويشكلون نحو 21% من السكان، معتبراً أن إدماجهم في العملية السياسية يشكل جزءاً أساسياً من أي مسار يهدف إلى حماية الإسرائيلية.

ودعا المعارضة بقيادة إيزنكوت إلى تجاوز تعهداتها السابقة وفتح الطريق أمام تحالف يهودي عربي، معتبراً أن هذا الخيار يمثل المسار الأكثر جدية لإزاحة نتنياهو من الحكم ومواجهة ما وصفه بتوجهات الهيمنة اليهودية.

وأشار إلى أن مثل هذا التحالف قد يتيح العمل على إصلاحات قضائية، والتحقيق في الإخفاقات الأمنية، والتعامل مع أعمال العنف في الضفة الغربية.

وختم بن عامي تحذيره بالإشارة إلى أن الوقت المتاح أمام المعارضة ليس مفتوحاً، وأن استمرار رفض التعاون مع الأحزاب العربية قد يمنح نتنياهو فرصة جديدة للبقاء في السلطة، في وقت تتعمق فيه الانقسامات داخل المجتمع الإسرائيلي.