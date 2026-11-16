ترامب: لست قلقا من مسيّرات إيران

قال الرئيس الأميركي إن القوات الأميركية أسقطت 99.99% من الصواريخ والمسيّرات التي أطلقتها باتجاه مواقعها ومعدّاتها العسكرية، معتبراً أن التدابير الدفاعية التي اتخذتها القيادة المركزية الأميركية أثبتت "فاعلية تاريخية".

وأضاف أن باتت أقوى سياسياً واقتصادياً وعسكرياً، وأنه لا يشعر بالقلق من المسيّرات . ورداً على سؤال بهذا الشأن، قال: "لو كنت قلقاً لما وقفت هنا معكم".

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وفي ملف ، قال إن قدّم تنازلات، وإنه كان بإمكانه اتخاذ موقف أكثر تشدداً. كما هدّد بفرض رسوم جمركية على المكسيك إذا لم توقف قوافل المهاجرين المتجهة إلى الولايات المتحدة، وقال إنه يتوقع أن تمنعها السلطات المكسيكية من مواصلة رحلتها.

وأشاد ترامب بإجراءات مصر ضد جماعة "الإخوان المسلمين"، وقال إنه قد يصنّف جميع فروع الجماعة منظمات إرهابية، بعدما صنّفت إدارته ثلاثة من فروعها في وفرضت عقوبات عليها وعلى أعضائها.

وفي شأن آخر، قال ترامب إن جنسن هوانغ لم يعرّض الأمن القومي الأميركي للخطر.