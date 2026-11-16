من دونباس إلى دول البلطيق… ماذا تريد موسكو من مفاوضات أبوظبي؟

لم تعد المطالب الروسية في مفاوضات إنهاء الحرب الأوكرانية محصورة بالأراضي التي تسيطر عليها موسكو، إذ باتت تشمل إعادة صياغة الترتيبات الأمنية في أوروبا، وصولاً إلى مطالبة حلف شمال الأطلسي بالعودة إلى حدود عام 1997، وطرح شروط تتعلق بعضوية فنلندا ومولدوفا ومستقبل الوجود العسكري في دول أوروبية عدة.

وبحسب تقرير نشره موقع "ميدوزا"، استؤنفت المفاوضات بين وأوكرانيا بوساطة أميركية، عبر جولتين عقدتا في أبوظبي يومي 10 و11 تشرين الثاني، أعقبهما توجه مبعوثي الرئيس الأميركي إلى موسكو ودبلن، حيث عقدوا لقاءات منفصلة مع ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

ورغم عدم إعلان الأطراف تفاصيل المفاوضات، أظهرت المعلومات التي تسربت إلى أن موسكو لا تزال متمسكة بمطالبها الأساسية، وفي مقدمتها انسحاب القوات الأوكرانية بالكامل من منطقة دونباس، من دون تقديم تنازلات واضحة لكييف.

العودة إلى حدود الناتو عام 1997

ويشير التقرير إلى أن محوراً أساسياً في المحادثات بات يتعلق بما تسميه موسكو "البنية الأمنية لأوروبا بعد الحرب"، وليس بمستقبل أوكرانيا وحدها.

وفي هذا السياق، حصلت صحيفة "نيويورك تايمز" على وثيقة غير رسمية تتضمن الموقف الروسي، وتعيد إلى الواجهة مطالب سبق أن طرحتها موسكو على أوروبا والحلف الأطلسي أواخر عام 2021، قبل نحو شهرين من بدء الغزو الروسي الشامل لأوكرانيا.

ومن أبرز هذه المطالب وقف توسع الناتو شرقاً، والتراجع عن انضمام أوكرانيا إلى الحلف، وإعادة انتشار القوات الأطلسية إلى حدود عام 1997، بما يعني سحب قوات من أكثر من 12 دولة انضمت إلى الحلف بعد ذلك التاريخ، بينها بولندا والتشيك وإستونيا ولاتفيا وليتوانيا.

كما تطالب موسكو بوقف الأنشطة العسكرية للناتو في أوكرانيا وأوروبا الشرقية وجنوب القوقاز وآسيا الوسطى، وإنهاء ترتيبات تقاسم الأسلحة النووية داخل الحلف، إلى جانب فرنسا وبريطانيا بعدم استخدام ترسانتيهما النوويتين للدفاع عن دول أوروبية أخرى.

وتتضمن المطالب أيضاً وقف تسليم أوكرانيا أي أسلحة أو معدات عسكرية غربية، وعدم السماح لها باستخدام موانئ أوديسا وميكولايف قواعد بحرية، عبر إخضاعها لإجراءات نزع السلاح.

شروط تتعلق بفنلندا ودول البلطيق

ومن بين البنود الواردة في الوثيقة، مطالبة فنلندا بالانسحاب من حلف شمال الأطلسي، ومنع الحلف من إقامة قواعد عسكرية في فنلندا وإستونيا ولاتفيا وليتوانيا.

لكن المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف نفى أن تكون موسكو قد طرحت مطلب انسحاب فنلندا من الحلف، وفق ما أورده التقرير.

وتشمل المقترحات أيضاً ضمان حرية الملاحة في البحرين الأسود والبلطيق، في إطار ترتيبات أمنية أوسع تتجاوز حدود النزاع الروسي الأوكراني.

مولدوفا ضمن الحسابات الروسية

ولا تتوقف المطالب عند أوكرانيا ودول الناتو، إذ تتضمن تصوراً لتحويل مولدوفا إلى اتحادية تضم الأراضي المولدوفية وترانسنيستريا وغاغاوزيا.

وبموجب هذا التصور، يُسمح لترانسنيستريا وغاغاوزيا بتنظيم استفتاءات على الاستقلال في حال انضمام مولدوفا إلى ، فيما تعرض روسيا سحب قواتها من ترانسنيستريا مقابل التزام كيشيناو بعدم الانضمام إلى أي تكتل عسكري.

وفي المقابل، تتضمن المقترحات انسحاب الأسلحة النووية الروسية من بيلاروسيا، والتعهد بعدم نشر صواريخ روسية متوسطة المدى على أراضيها.

كما تطرح موسكو إنشاء مجموعة من دول الناتو تكون مهمتها منع انضمام دول جديدة إلى الحلف، بما فيها أوكرانيا ومولدوفا وجورجيا وأرمينيا.

أوكرانيا بين الأراضي والقيود العسكرية

أما بالنسبة إلى أوكرانيا، فتطالب روسيا بالاحتفاظ بجميع الأراضي التي تسيطر عليها حالياً، والحصول على كامل منطقة دونباس، بما يشمل المناطق المتبقية تحت سيطرة كييف في مقاطعتي دونيتسك ولوغانسك.

وتتضمن الشروط منح اللغة الروسية وضعاً خاصاً في أوكرانيا، وإبقاء البلاد خارج الأحلاف العسكرية، مع عدم شمول هذا الشرط انضمامها إلى الاتحاد ، شرط ألا تشارك في سياسة الدفاع المشترك داخل التكتل.

وبحسب التقرير، تعكس هذه المطالب تصوراً روسياً لإعادة توزيع مناطق النفوذ في أوروبا، على غرار مرحلة الحرب الباردة، فيما تشير تقارير إعلامية إلى احتمال إبداء بوتين مرونة في بعض البنود خلال المفاوضات.