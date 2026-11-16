9 جثث داخل كوخ و8 داخل سيارة… مجزرتان تهزّان جنوب أفريقيا

قُتل 17 شخصاً في حادثتي إطلاق نار منفصلتين شهدتهما خلال عطلة نهاية الأسبوع، في هجومين لم تتضح دوافعهما بعد، فيما تواصل الشرطة تحقيقاتها لتحديد ملابساتهما والجهات المسؤولة عنهما.

وفي الحادثة الأولى، عثرت الشرطة، صباح الاثنين، على جثث تسعة أشخاص، بينهم ثلاث نساء، داخل كوخ في مستوطنة جيفزفيل غير الرسمية قرب العاصمة . وأوضحت أن الضحايا، وهم ستة رجال وثلاث نساء، أصيبوا بطلقات نارية، فيما لم تُسجّل أي توقيفات حتى الآن.

أما الحادثة الثانية، فوقعت في منطقة سويتواترز خارج مدينة بيترماريتسبورغ، حيث عثرت الشرطة على ثمانية رجال قتلى داخل سيارة مثقوبة بالرصاص. ولم تُحدّد هويات الضحايا بعد، كما لم تتضح دوافع إطلاق النار.

ونقلت شبكة " " عن الشرطة أن أسباب الهجومين لا تزال مجهولة، في وقت تشهد فيه البلاد حوادث متكررة من ، يرتبط عدد منها بنشاط العصابات والصراعات على مناطق النفوذ.

وتُعد جنوب من الدول التي تسجل معدلات مرتفعة للقتل، إذ يُقتل نحو 60 شخصاً يومياً وفق إحصاءات الشرطة. وفي أيلول الماضي، قُتل 11 شخصاً على الأقل، بينهم امرأة حامل، بعدما اقتحم مسلحون منزلاً في حي فقير قرب مدينة دوربان وأطلقوا النار على أشخاص كانوا يشاركون في حفلة.

كما شهدت البلاد في حزيران مقتل 12 شخصاً في هجوم نفذه مسلحون في أحد أحياء ، وربطت الشرطة الاعتداء بنشاط العصابات الإجرامية.