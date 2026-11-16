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عربي-دولي

سفينة عسكرية من فئة 600 طن بلا طاقم… ماذا تريد البحرية الأميركية منها؟

Lebanon 24
16-11-2026 | 10:36
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سفينة عسكرية من فئة 600 طن بلا طاقم… ماذا تريد البحرية الأميركية منها؟
سفينة عسكرية من فئة 600 طن بلا طاقم… ماذا تريد البحرية الأميركية منها؟ photos 0
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أطلقت شركة "هيونداي للصناعات الثقيلة" الكورية الجنوبية، بالتعاون مع شركة التكنولوجيا الدفاعية الأميركية "أندوريل"، سفينة سطحية ذاتية التشغيل تحمل اسم "ASV Alpha"، يبلغ وزن إزاحتها الخفيف 600 طن، في مشروع يستهدف المنافسة على عقود السفن البحرية غير المأهولة التابعة للبحرية الأميركية.

وأُقيم حفل إطلاق السفينة في 12 تشرين الثاني داخل حوض بناء السفن التابع لـ"هيونداي" في مدينة أولسان الكورية الجنوبية، بعد نحو عام واحد على توقيع اتفاق تطويرها بين الشركتين، في مدة أقصر بكثير من السنوات التي تستغرقها عادةً صناعة السفن الحربية التقليدية.

وصُممت "ألفا" للعمل من دون طاقم بشري على متنها، ما أتاح تخصيص مساحة أكبر للوقود والمعدات والحمولات العسكرية، بدلاً من غرف الإقامة وأنظمة دعم الحياة. وتستهدف تنفيذ مهام الاستطلاع والمراقبة وجمع المعلومات البحرية لفترات طويلة.

نظامان للتحكم والتشغيل

وتجمع السفينة بين نظامين تقنيين، الأول هو "VAone" الذي طورته شركة "HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering"، ويتولى الملاحة الذاتية ومراقبة المحركات والمعدات والاستجابة للأعطال، والثاني هو نظام "Lattice" التابع لشركة "أندوريل"، والمخصص لتخطيط المهام وتنسيق العمليات وإدارة المعدات والحمولات.

وتعتمد السفينة تصميماً يسمح بتبديل وحدات المهام الموجودة على سطحها، بما يتيح تهيئتها لمهام مختلفة، من أنظمة الاستشعار والمراقبة إلى تجهيزات الصواريخ. وبحسب تقرير نشره موقع "Naval News"، لم تُكشف بعد التفاصيل الكاملة بشأن تجهيزاتها العسكرية النهائية.

وتشير المعلومات التي أوردتها صحيفة "تشوسون" الكورية الجنوبية إلى أن استخدام الأسلحة الفتاكة سيبقى خاضعاً لموافقة بشرية، رغم اعتماد السفينة على أنظمة ذاتية التشغيل في الملاحة وإدارة المهام.

اختبارات تمهيداً للسوق الأميركية

ومن المقرر أن تخضع "ألفا" لاختبارات بحرية قبالة سواحل أولسان لمدة تقارب ثلاثة أشهر، قبل نقلها إلى الولايات المتحدة في مطلع عام 2027 لإجراء تجارب إضافية وجمع بيانات تشغيلية، تمهيداً لعرض قدراتها على البحرية الأميركية.

ويأتي المشروع في إطار توجه البحرية الأميركية نحو بناء أسطول يجمع بين السفن المأهولة والمنصات غير المأهولة. وكانت البحرية قد أعلنت في أيلول خططاً لشراء 30 سفينة سطحية ذاتية التشغيل متوسطة الحجم.

وتخوض شركات كورية أخرى، بينها "هانوا" و"سامسونغ للصناعات الثقيلة"، منافسة في هذا المجال عبر شراكات مع شركات أميركية متخصصة في الذكاء الاصطناعي والتقنيات البحرية غير المأهولة.

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