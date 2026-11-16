إيران على طاولة ترامب وشي وبوتين… ماذا قد يطلب الكرملين في المقابل؟

تتجه الأنظار إلى اللقاء الثلاثي المرتقب بين الرئيس الأميركي ونظيره الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الصيني شي جين بينغ، المقرر عقده في 19 تشرين الثاني على هامش قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ (APEC) في مدينة شينزين الصينية، وسط تساؤلات حول الملفات التي يمكن أن تجمع القوى الثلاث، وإمكان أن يشكل الاجتماع بداية لتفاهمات دولية جديدة.

ويرى جورج فريدمان، مؤسس ورئيس مجلس إدارة موقع "Geopolitical Futures"، أن اختلاف أولويات وموسكو وبكين يجعل التوصل إلى تفاهم استراتيجي مشترك أمراً بالغ الصعوبة، إذ تتركز الخلافات الأميركية الاقتصادية والتجارية، فيما يشكل ملف الحرب في محوراً أساسياً في العلاقة بين واشنطن وموسكو، بينما تتناول العلاقة الروسية الصينية التعاون العسكري وموقع البلدين في مواجهة النفوذ الأميركي.

السلاح وإيران على الطاولة

وبحسب تحليل نشره فريدمان في 16 تشرين الثاني، قد يكون الحد من الأسلحة النووية أو التخلص منها أحد الملفات القليلة التي يمكن أن تجمع القادة الثلاثة. وكان قد أبدى اهتماماً بمناقشة هذا الموضوع، فيما يرى الكاتب أن الصين قد تكون مستعدة للدخول في مثل هذه المحادثات، على عكس التي يصعب عليها التخلي عن ترسانتها النووية، التي تشكل أحد أبرز عناصر قوتها ومكانتها الدولية.

ويعتبر فريدمان أن موسكو لن تقبل على الأرجح التخلي عن هذه القدرات، وأن واشنطن وبكين لن تقدما بدورهما على تقليص ترسانتيهما إذا لم توافق روسيا على ذلك، في ظل التوترات القائمة بين القوى الثلاث.

أما الملف الثاني المحتمل، فهو الحرب مع وتداعياتها الاقتصادية، ولا سيما ارتفاع أسعار النفط. فواشنطن تحتاج إلى إنهاء الحرب بطريقة تحقق هدفها المعلن المتعلق بالبرنامج النووي ، فيما تسعى الصين أيضاً إلى وقف النزاع بسبب انعكاساته على التجارة العالمية وقدرة الأسواق الخارجية على استيعاب صادراتها، التي تمثل أكثر من 20 في المئة من ناتجها المحلي الإجمالي، وفق فريدمان.

في المقابل، يرى الكاتب أن روسيا استفادت من الحرب، سواء بسبب انشغال بالملف الإيراني على حساب أوروبا، أو نتيجة ارتفاع الطلب على النفط الروسي ووجود مصافٍ لا تزال تعمل لديها، مشيراً إلى اهتمام أميركي بالحصول على الوقود، وخصوصاً الديزل. ومن هذا المنطلق، قد لا تكون موسكو متحمسة لإنهاء الحرب بالسرعة التي تريدها واشنطن وبكين.

نظام عالمي جديد أم تفاهم محدود؟

ويطرح فريدمان احتمال أن يتجاوز الاجتماع الملفات المباشرة، ليبحث في شكل النظام الدولي المقبل، في ظل التفاوت بين قدرات الدول الثلاث ومصالحها. فالولايات المتحدة تجمع بين القوة العسكرية العالمية والنفوذ الاقتصادي، فيما تمتلك الصين ثاني أكبر اقتصاد في العالم، وتشكّل قوتها العسكرية تحدياً لواشنطن في منطقة المحيط الهادئ، بينما لا تزال روسيا تعتمد بصورة أساسية على قدراتها العسكرية والنووية لإثبات مكانتها الدولية.

وتحدثت بعض التصريحات عن إمكانية أن يشكل اللقاء بداية لنظام عالمي جديد، يقوم على تعاون الدول الثلاث للضغط على إيران للتخلي عن قدراتها النووية وإنهاء الحرب. لكن فريدمان يرى أن الولايات المتحدة ستكون المستفيد الأكبر من مثل هذا التفاهم، تليها الصين، فيما قد لا تحصل روسيا سوى على موقع لها في طاولة المفاوضات، مع احتمال أن ينعكس ذلك على موقف واشنطن من إنهاء الحرب في أوكرانيا وفق شروط روسية، ولو ضمن حدود معينة.

ورغم هذه الاحتمالات، يستبعد فريدمان أن يفضي الاجتماع إلى تفاهم استراتيجي واسع أو نموذج جيوسياسي جديد، معتبراً أن المصالح والقدرات المختلفة للدول الثلاث تجعل الوصول إلى أرضية مشتركة أمراً صعباً، وأنه لا يتوقع نتائج كبيرة من اللقاء المرتقب.