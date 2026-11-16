تحذير يتعلق بالجيش الاسرائيلي.. مسؤول بارز ينبه من "خطير كبير"

حذر ، ، اليوم الاثنين، من أن الجيش الإسرائيلي يعاني نقصا في المقاتلين، مؤكدا أن هذا الوضع "لم يتغير".

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وقال زامير إن الجيش الإسرائيلي "يجب أن يتوسع، وينقصه الجنود"، واصفا ذلك بأنه "حاجة عملياتية ووظيفية بحتة"، إلى جانب كونه حاجة وطنية ورسمية.



وأضاف أن توسيع الخدمة لتشمل مختلف فئات سيتيح توزيع العبء العملياتي بصورة متوازنة، وسيخفف بشكل ملحوظ من الضغط على جنود الاحتياط.



وبحسب معطيات قدمها الجيش الإسرائيلي للجنة الخارجية والأمن في خلال العام الماضي، قبل انتخابات الكنيست الـ26، يعاني الجيش نقصا فوريا يبلغ نحو 12 ألف جندي.



وتشير التقديرات إلى أن استمرار الوضع الحالي، في ظل تقصير مدة الخدمة الإلزامية إلى 30 شهرا للمجندين منذ 2024، سيؤدي إلى نقص إضافي بواقع سرية كاملة في كل كتيبة. وجاء تصريح زامير في خضم المفاوضات الجارية بين "يشار" وكتلة "يهدوت هتوراة" الحريدية بشأن قانون التجنيد.وقال زامير إن الجيش الإسرائيلي "يجب أن يتوسع، وينقصه الجنود"، واصفا ذلك بأنه "حاجة عملياتية ووظيفية بحتة"، إلى جانب كونه حاجة وطنية ورسمية.وأضاف أن توسيع الخدمة لتشمل مختلف فئات سيتيح توزيع العبء العملياتي بصورة متوازنة، وسيخفف بشكل ملحوظ من الضغط على جنود الاحتياط.وبحسب معطيات قدمها الجيش الإسرائيلي للجنة الخارجية والأمن في خلال العام الماضي، قبل انتخابات الكنيست الـ26، يعاني الجيش نقصا فوريا يبلغ نحو 12 ألف جندي.وتشير التقديرات إلى أن استمرار الوضع الحالي، في ظل تقصير مدة الخدمة الإلزامية إلى 30 شهرا للمجندين منذ 2024، سيؤدي إلى نقص إضافي بواقع سرية كاملة في كل كتيبة.

ونقلت التقارير عن مسؤول أمني رفيع مطلع على المعطيات قوله إن "الحاجة الأمنية ضخمة وعاجلة، والاستنزاف أكبر بأضعاف مما عرفناه". وأوضح أن الجندي النظامي الذي كان يستفيد سابقاً من دورات تناوب منتظمة وفترات تدريب، يخدم اليوم في مهام عملياتية متواصلة، مضيفا: "لا توجد تدريبات، هناك خط فقط".



وفي الاحتياط، وصف المسؤول الوضع بأنه "أشد حدة". فقد كان الجيش يخطط لأن يخدم جندي الاحتياط نحو 42 يوما خلال العامين المقبلين، لكن تعدد المهام في الحرب متعددة الجبهات رفع الرقم إلى ما بين 80 و100 يوم سنويا. وأكد الجيش أن العبء لا يقع على الاحتياط وحده، بل يمتد إلى الخدمة النظامية والضباط أيضا. (روسيا اليوم)