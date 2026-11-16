تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

مهمة عسكرية فرنسية سرية في أوكرانيا

Lebanon 24
16-11-2026 | 12:13
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
مهمة عسكرية فرنسية سرية في أوكرانيا
مهمة عسكرية فرنسية سرية في أوكرانيا photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
تعمل مجموعات صغيرة من الجنود الفرنسيين منذ أشهر في أوكرانيا لتدريب عسكريين أوكرانيين والمشاركة في صيانة معدات، من دون أن تشمل مهامهم أي أعمال قتالية، وفق ما أفاد مصدر مطلع وكالة فرانس برس، الإثنين.
Advertisement

وقال المصدر، مؤكدا معلومات كشفتها إذاعة فرنسا الدولية في وقت سابق: "يتناوب مدربون فرنسيون على تدريب الأوكرانيين في فرنسا وبولندا وأحيانا في أوكرانيا. لكننا لسنا في إطار عملية عسكرية، وليست هناك أي نية للمشاركة في أعمال تنطوي على استخدام القوة".

وتحمل هذه المهمة السرية، التي يقودها جنرال فرنسي، اسم "فوليا"، وتعتمد على تشكيل يقوم على "أعداد محدودة لمهمات قصيرة"، بحسب مصادر تحدثت إلى إذاعة فرنسا الدولية، طالبة عدم كشف هوياتها. ويُعتقد أن هؤلاء العسكريين موجودون في أوكرانيا منذ صيف 2026 على الأقل.

ولا يشارك رسميا أي جنود من دول ثالثة في القتال إلى جانب أوكرانيا.

أما في الجانب الروسي، فأرسلت كوريا الشمالية عسكريين للمشاركة في المعارك بمنطقة كورسك داخل روسيا.

وأعلنت المملكة المتحدة، من جانبها، في مارس، أن لديها منشآت لصيانة المعدات العسكرية على الأراضي الأوكرانية، في إطار مهمات غير قتالية مماثلة لتلك التي يُعتقد أن العسكريين الفرنسيين يؤدونها.
 
وتدرّب فرنسا عسكريين أوكرانيين على أراضيها، ولديها أيضا مدربون عسكريون في بولندا، في إطار بعثة الاتحاد الأوروبي للمساعدة العسكرية لأوكرانيا، التي يستمر تفويضها حتى تشرين الثاني 2028. ومنذ عام 2023، تلقى 25 ألف جندي أوكراني تدريبا في فرنسا وبولندا في هذا الإطار، لكن نشر عسكريين غربيين على الأراضي الأوكرانية يظل مسألة حساسة.

فالكرملين، المتهم بتكثيف عملياته السرية خلال الأشهر الماضية ضد الدول الأوروبية الداعمة لكييف، حذّر مرارا من أنه يعدّ إرسال قوات أجنبية إلى أوكرانيا خطا أحمر. (سكاي نيوز عربية) 
مواضيع ذات صلة
منذ صيف 2026.. تقرير يكشف عن مهمة عسكرية فرنسية سرية داخل أوكرانيا
lebanon 24
Lebanon24
16/11/2026 22:19:47 Lebanon 24 Lebanon 24
سرّب معلومات سرية عن أوكرانيا وإيران.. "جهاز كشف الكذب" يفضح سبب إقالة عسكري أميركي بارز
lebanon 24
Lebanon24
16/11/2026 22:19:47 Lebanon 24 Lebanon 24
جلسة سرّية... مجلس النواب المصريّ يُناقش تفويض الجيش بمهمة لدعم السعودية
lebanon 24
Lebanon24
16/11/2026 22:19:47 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية الألماني: العقوبات الأوروبية على روسيا جعلت مهمة بوتين في حرب أوكرانيا أكثر صعوبة
lebanon 24
Lebanon24
16/11/2026 22:19:47 Lebanon 24 Lebanon 24

الاتحاد الأوروبي

الأوكرانية

سكاي نيوز

الأوروبي

المملكة

الشمالي

أوروبي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
01:48 | 2026-11-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
14:13 | 2026-11-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
15:30 | 2026-11-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
01:59 | 2026-11-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
16:00 | 2026-11-15 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
15:14 | 2026-11-16
Lebanon24
15:14 | 2026-11-16
Lebanon24
15:05 | 2026-11-16
Lebanon24
15:00 | 2026-11-16
Lebanon24
14:56 | 2026-11-16
Lebanon24
14:49 | 2026-11-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24