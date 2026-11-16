مهمة عسكرية فرنسية سرية في أوكرانيا

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تعمل مجموعات صغيرة من الجنود الفرنسيين منذ أشهر في لتدريب عسكريين أوكرانيين والمشاركة في صيانة معدات، من دون أن تشمل مهامهم أي أعمال قتالية، وفق ما أفاد مصدر مطلع وكالة فرانس برس، الإثنين.وقال المصدر، مؤكدا معلومات كشفتها إذاعة الدولية في وقت سابق: "يتناوب مدربون فرنسيون على تدريب الأوكرانيين في فرنسا وبولندا وأحيانا في أوكرانيا. لكننا لسنا في إطار عملية عسكرية، وليست هناك أي نية للمشاركة في أعمال تنطوي على استخدام القوة".وتحمل هذه المهمة السرية، التي يقودها جنرال فرنسي، اسم "فوليا"، وتعتمد على تشكيل يقوم على "أعداد محدودة لمهمات قصيرة"، بحسب مصادر تحدثت إلى إذاعة فرنسا الدولية، طالبة عدم كشف هوياتها. ويُعتقد أن هؤلاء العسكريين موجودون في أوكرانيا منذ صيف 2026 على الأقل.ولا يشارك رسميا أي جنود من دول ثالثة في القتال إلى جانب أوكرانيا.أما في الجانب الروسي، فأرسلت كوريا الشمالية عسكريين للمشاركة في المعارك بمنطقة كورسك داخل .وأعلنت المتحدة، من جانبها، في مارس، أن لديها منشآت لصيانة المعدات العسكرية على الأراضي ، في إطار مهمات غير قتالية مماثلة لتلك التي يُعتقد أن العسكريين الفرنسيين يؤدونها.