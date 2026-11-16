تتصاعد حدة الصراعات الداخلية داخل حزب التجمع للشعب الكاميروني، بزعامة الرئيس بول بيا، مع اقتراب الانتخابات المحلية والتشريعية المقررة في 7 فبراير/شباط 2027، في ظل تحدي قيادات شابة للوجوه التاريخية النافذة في الحزب، ضمن مواجهة تعكس صراعاً بين جيلين على النفوذ والترشح للمناصب.ونقلت مجلة "جون أفريك" أن عدداً من الناشطين الشباب في الحزب الحاكم قرروا خوض الانتخابات المقبلة، مستفيدين من أساليب تواصل أكثر نشاطاً وحداثة، ما وضع مرشحين تقليديين أمام منافسة داخل معاقلهم السياسية، وأثار خلافات مع قيادات لا ترغب في التخلّي عن مواقعها.وتبرز هذه المواجهة في بلدة لولوردورف، الواقعة في إقليم الجنوب، حيث يخوض رجل الأعمال باتريس أسيغا إيين، البالغ 42 عاماً، منافسة على رئاسة البلدية، بعدما أمضت مؤسسته أشهراً في تنفيذ أنشطة اجتماعية، شملت تقديم تجهيزات لمرافق صحية، ومعدات زراعية لتعاونية، ومنح دراسية لطلاب.

كن هذه الأنشطة أثارت اعتراض شخصيات نافذة في الحزب مع اقتراب موعد الانتخابات، إذ اعتبرها بعضهم محاولة لبناء قاعدة سياسية محلية قد تؤدي إلى انقسام الحزب. وفي 4 أكتوبر/تشرين الأول، وجه 13 رئيساً لفروع فرعية رسالة إلى وزير الغابات ورئيس الحزب في مقاطعة المحيط، جول ندونغ، اتهموا فيها أنشطة أسيغا إيين بأنها أصبحت سياسية، وانتقدوا ما وصفوه بهجمات على ضد رئيس البلدية الحالي فيليسيان رينيه مبالا.كما منع المسؤول الإداري المحلي تنظيم لقاءات سياسية كان أسيغا إيين يعتزم عقدها، فيما يرى مقربون منه أن رئيس البلدية الحالي، الذي يتولّى أيضا قيادة الحزب في ، ويسعى إلى إعادة انتخابه، يقف وراء هذه العراقيل. ويتبادل الطرفان الاتهامات، بانتظار حسم الخلاف داخل مؤسسات الحزب.ولا تقتصر المواجهة على لولوردورف، إذ تشهد بلدية ماسانغام، في إقليم الغرب، صراعاً مماثلاً بين الوجوه الشابة والقيادات التقليدية. ويسعى رجل الأعمال محمد فيساه، المعروف باسم "كوسوفو"، إلى انتزاع رئاسة البلدية التي ظلت خارج سيطرة الحزب الحاكم منذ العام 1996، حين فاز بها الاتحاد الديمقراطي الكاميروني. (إرم نيوز)