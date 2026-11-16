أجرى وفد إسرائيلي برئاسة لوزارة المواصلات موشيه بن زكن، الاثنين، محادثات في مع مسؤولين في قطاعي الطيران والأمن، لبحث إمكانية استئناف الرحلات الجوية بين البلدين.

وذكرت صحيفة " " أن الوفد التقى الرئيس التنفيذي لشركة "فلاي دبي" غيث الغيث، ومسؤولين إماراتيين، بهدف التوصل إلى اتفاق خلال شهر يتيح للشركة بدء بيع تذاكر رحلات مقررة في آذار ونيسان 2027.

وبحسب الصحيفة، تشترط الإمارات عودة شركات الطيران إلى أجوائها باستئناف رحلات "فلاي دبي" إلى ، فيما تعمل الشركة على استئناف عملياتها في أقرب وقت.

وفي موازاة ذلك، بحث الوفد مع مسؤولين أمنيين إماراتيين ترتيبات تضمن تلبية متطلبات جهاز "الشاباك"، بما يسمح بعودة الرحلات الإسرائيلية. وتشمل الخيارات المطروحة تعديل إجراءات التفتيش الأمني والاستعانة بتقنيات التصوير المقطعي المحوسب (CT).

كما عرضت "فلاي دبي" الإجراءات التي اتخذتها لمعالجة الثغرات الأمنية التي ظهرت خلال محاولة السيطرة على إحدى طائراتها في 30 أيلول الماضي، فيما قدم الجانب الإسرائيلي مطالبه الأمنية.

وفي سياق متصل، نقلت وكالة "بلومبرغ" عن وزارة المواصلات الإسرائيلية أن الوفد سيجري، الثلاثاء 17 تشرين الثاني، محادثات مع شركة "طيران الإمارات" لبحث إمكانية تسيير رحلات إلى إسرائيل.

وأشارت " أحرونوت" إلى أن شركة "الاتحاد للطيران" طلبت زيادة مواعيد الإقلاع والهبوط المخصصة لها، نتيجة ارتفاع الطلب، إلا أن إسرائيل رفضت ذلك قبل السماح لشركاتها باستئناف رحلاتها إلى الإمارات.

وتأتي هذه التحركات في ظل استمرار تعليق الرحلات بين ودبي حتى 15 كانون الأول المقبل، وفق تقارير إسرائيلية، في حين تواصل "الاتحاد للطيران" تسيير رحلاتها بين تل أبيب وأبوظبي.

وكانت "فلاي دبي" قد أوقفت رحلاتها إلى إسرائيل عقب حادث 30 أيلول، حين حاول مساعد طيار عُماني السيطرة على طائرة متجهة إلى تل أبيب وعلى متنها 174 راكباً، قبل إحباط المحاولة وإجبار الطائرة على الهبوط اضطرارياً في مطار تبوك السعودي.

وكانت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" قد أفادت في 15 تشرين الثاني بأن الوفد الإسرائيلي سيطّلع على نتائج التحقيق في الحادث، على أن تتخذ وزارة المواصلات الإسرائيلية لاحقاً قراراً بشأن السماح باستئناف رحلات الشركة.