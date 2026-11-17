قالت ، إنها "لا تملك معلومات" بشأن ما إذا كان سيلتقي كيم جونغ أون، بعدما لم يستبعد الرئيس الأميركي احتمال لقاء الزعيم الكوري خلال جولته الآسيوية.

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وقال المتحدث باسم الصينية غوو جياكون خلال مؤتمر صحافي "ليست لدي معلومات بشأن هذه المسألة"، عشية وصول المرتقب إلى مدينة شنجن للمشاركة في اجتماع منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ (أبيك).



تلميح من ترامب

وكان الرئيس الأميركي ترامب قد لمح الاثنين، لاحتمال أن يلتقي الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون خلال زيارته إلى الصين هذا الأسبوع.



وأوضح ترامب للصحفيين، قبيل مغادرته في مستهل جولة تشمل الفلبين والصين، أن اللقاء سيعقد في الصين إذا تم، مشيرا إلى أن حضور كيم يتوقف على موافقة الرئيس الصيني شي جين بينغ.



وأضاف ترامب "لقد كان شي هنا قبل شهر، وسنلتقي أيضا بالرئيس الروسي ، وربما نلتقي كيم جونغ أون أيضا".



وتابع "سيكون ذلك جيدا. لدينا فرصة لإنجاز الكثير".



وكان مسؤولون أميركيون كبار قد قالوا في وقت سابق إنه لا توجد خطط فورية لعقد لقاء مع كيم، فيما أعلنت كوريا الشمالية أنها لا تعتزم عقد لقاء مع الرئيس الأميركي في الوقت الراهن.



والتقى ترامب كيم عدة مرات خلال ولايته الأولى، بين عامي 2017 و2021، من بينها لقاء في المنطقة المنزوعة السلاح بين الكوريتين. وأبدى ترامب في مناسبات سابقة اهتمامه بلقاء كيم مجددا خلال ولايته الحالية، وطرح احتمال عقد لقاء معه خلال جولة في آسيا العام الماضي، لكن اللقاء لم يُعقد.