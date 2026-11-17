قال السوري يسر برنية، إن من المتوقع نمو الاقتصاد بأكثر من 8% سنوياً على مدار السنوات الثلاث المقبلة، في وقت أكد فيه خططه لعقد مؤتمر استثماري كبير في العام المقبل للمساعدة في إعادة إعمار البلد الذي دمرته الحرب.

وتوقع برنية نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 12.8% خلال العام الجاري، وذلك في أثناء عرضه التوقعات الاقتصادية في منتدى الشراكة من أجل الذي يشارك فيه داعمو دمشق الدوليون.

ولم يقدم توقعات محددة لعامي 2027 و2028، ولم يذكر كذلك العوامل الرئيسية الكامنة وراء النمو المتوقع.

وقال برنية خلال الاجتماع الذي انعقد في دمشق إن الناتج المحلي الإجمالي الاسمي، غير المعدل حسب التضخم، من المتوقع أن يرتفع من 48.1 مليار دولار هذا العام إلى 70.1 مليار بحلول 2029.

وسوريا في مرحلة تعاف من حرب أهلية رحاها على مدى 14 عاماً وانتهت في كانون الأول 2024 عندما أطيح بالرئيس آنذاك . وذكرت أن حجم الاقتصاد تقلص بأكثر من النصف بين 2010 و2022، وأن أكثر من 90% من السكان يعيشون في فقر.

وقالت دوبرافكا شويتسا، مفوضة الاتحاد لشؤون المتوسط، لـ" " على هامش المنتدى إن التمويل العام وحده لن يكون كافيا لدعم سوريا.

وأضافت: "منتدى اليوم تمهيد للمؤتمر الدولي الكبير الذي ينعقد هنا العام المقبل، والذي سيكون معنيا بالاستثمار".