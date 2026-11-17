قال قائد السادسة في الجيش اليمني، هيكل حنتف، إن القوات المسلحة، بمساندة الشعبية، ألحقت بالحوثيين ما وصفها بـ"هزيمة قاسية" في جبهة رغوان شمال غربي محافظة مأرب، معلناً اعتزام القوات شن هجوم معاكس في مختلف المحاور ضمن عملية "فجر اليمن".

ونقل موقع "سبتمبر نت" التابع لوزارة الدفاع عن حنتف قوله إن الحوثيين حشدوا، خلال الأسابيع الأربعة الماضية، تعزيزات كبيرة من عناصرهم وتشكيلاتهم القتالية، في محاولة لتحقيق اختراق في جبهات مأرب.

وأضاف أن القوات المسلحة والمقاومة الشعبية تصدتا لتلك المحاولات، وألحقتا بالحوثيين ما وصفها بـ"هزائم قاسية".

وأشار حنتف إلى أن القوات المسلحة خاضت، الاثنين، معارك استمرت أكثر من 12 ساعة على محورين قتاليين في جبهة رغوان، قال إنها أسفرت عن سقوط عشرات من الحوثيين بين من لقوا مصرعهم ومصابين.