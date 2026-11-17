أعلنت وكالة الأمن القومي
في مقدونيا الشمالية إحباط مخطط لتنفيذ هجوم أو عملية اغتيال في اليونان
، يُشتبه بارتباطه بشبكة تعمل بتوجيهات من جهات استخباراتية إيرانية، وذلك إثر تحقيق أمني مشترك مع السلطات اليونانية
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وأوضحت الوكالة أن العملية أسفرت عن توقيف خمسة مواطنين من مقدونيا الشمالية، أربعة منهم في العاصمة سكوبيه، والخامس في اليونان، قبل تسليمه إلى بلاده في 12 تشرين الثاني الجاري.
وبحسب التحقيقات، يُشتبه بأن الشبكة كانت تعمل بتوجيهات من المواطن الإيراني
إدريس جهانغيري موانه، الذي قالت السلطات إنه يرتبط بأشخاص يعملون لصالح أجهزة الأمن والاستخبارات الإيرانية
، بينهم ناجي شريفي زندشتي، المرتبط بشبكات إجرامية دولية.
وكشفت السلطات أن أفراد الشبكة أجروا تحضيرات لوجستية لتنفيذ الهجوم، وعقدوا اجتماعات سرية في دول عدة، بينها إيران
، فيما ضبط المحققون أسلحة وذخائر وهواتف وملاحظات مكتوبة وخريطة تتضمن مواقع محددة.
ولم تكشف السلطات رسمياً عن هوية الشخص المستهدف، إلا أن تقارير إعلامية يونانية أشارت إلى أنه مسؤول تنفيذي إسرائيلي يعمل لدى شركة مقرها اليونان.
وأفادت وكالة الأمن القومي في مقدونيا الشمالية بأن التحقيقات بدأت مطلع العام الجاري بالتعاون مع الاستخبارات اليونانية وأجهزة أمنية أخرى، مؤكدة استمرار العمل لكشف بقية المتورطين في الشبكة.
ولم يصدر تعليق إيراني على الاتهامات المرتبطة بهذه القضية حتى إعلان نتائج التحقيقات.