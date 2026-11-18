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اعتبرت حركة " " أن العملية العسكرية التي أعلن عنها الجيش وسط تشكّل انتهاكاً خطيراً لاتفاق وقف إطلاق النار، مطالبةً الوسطاء والدول الضامنة بالتدخل الفوري لوقفها.وقالت الحركة، في بيان، إن تقدّم الآليات غرب "الخط الأصفر"، وإجبار السكان شمال شرقي مخيم النصيرات على إخلاء منازلهم تحت التهديد، يمثّلان تصعيداً خطيراً وخرقاً واضحاً لاتفاق وقف إطلاق النار، ويعكسان تنصّل الحكومة الإسرائيلية من التزاماتها.وأضافت أن أوامر الإخلاء وإجبار آلاف على النزوح تحت التهديد والقصف يشكّلان "جريمة جديدة بحق المدنيين"، معتبرةً أن التحرّكات العسكرية الإسرائيلية تهدف إلى حصر السكان في شريط جغرافي ضيّق داخل القطاع.واتهمت الحركة حكومة بنيامين بالسعي إلى الهروب من أزماتها الداخلية عبر التصعيد العسكري في غزة.كذلك، أدانت "حماس" البيان الأخير الصادر عن "مجلس السلام"، معتبرةً أنه ساوى بصورة مرفوضة بين العمليات العسكرية الإسرائيلية ومعاناة الفلسطينيين.ودعت الحركة الإدارة الأميركية والدول الضامنة لاتفاق وقف إطلاق النار إلى تحمّل مسؤولياتها والتدخل لوقف الانتهاكات الإسرائيلية، والضغط على لإنهاء عمليتها العسكرية الأخيرة.وكان الجيش الإسرائيلي قد بدأ، مساء الأربعاء، عملية عسكرية في شمال المحافظة الوسطى من قطاع غزة، وُصفت بأنها الأولى من نوعها منذ دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيّز التنفيذ في تشرين الأول 2025.وشهدت العملية توغّل آليات إسرائيلية شمال مخيم البريج، حيث قطعت شارع صلاح الدين وتقدّمت غرباً باتجاه مخيم النصيرات، ما أدى إلى نزوح مئات العائلات من مخيمات ومناطق سكنية قريبة.