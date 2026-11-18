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ذكر موقع "إرم نيوز"، أنّ جسر القرم الممتد عبر مضيق كيرتش في البحر الأسود، ظلّ أحد أبرز رموز السيطرة الروسية على شبه ؛ إذ مثل بالنسبة إلى مشروعاً إستراتيجياً يُجسّد مطالبتها بالمنطقة، بينما اعتبرته كييف بنية تحتية ترمز إلى الاحتلال الروسي للقرم.لكن هذا الرمز تعرض لضربة غير مسبوقة، بعدما انهار قسم رئيس من الجسر، الذي يبلغ طوله نحو 12 ميلاً ويتكون من قوسين متوازيين، إثر هجوم أوكراني معقد نُفذ على سبع مراحل، وانتهى بسقوط أجزاء كبيرة منه في قاع البحر.ورغم إعلان المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف أن الجسر "سيُعاد بناؤه، وسيكون أفضل مما كان عليه من قبل"، فإن الأضرار التي لحقت به تمثل، بعد ثماني سنوات من افتتاحه، دليلاً على قدرة كييف على اختراق الدفاعات الروسية واستهداف منشآت تعد من الأكثر أهمية وحماية لدى موسكو.وبحسب تقرير لشبكة "بي بي سي"، أكدت كييف أن الهجوم نُفذ تدريجياً، عبر استهداف طبقات متعددة من الدفاعات الروسية قبل توجيه الضربة النهائية إلى الجسر.وقال خبير الذخائر في المعهد الملكي للخدمات المتحدة جاستن برونك، إن صاروخ "فلامينغو" ربما خضع لتعديلات تسمح بالتحكم فيه عن بُعد؛ ما عزز دقته بدرجة كافية لاستهداف دعامات الجسر.وأضاف أن الرأس الحربي الثقيل للصاروخ جعله أكثر ملاءمة لمهاجمة الأجزاء المصنوعة من الخرسانة المسلحة والدعامات الإنشائية.ولا تقتصر خطورة الأضرار على انهيار جزء من الجسر؛ إذ كان القوس يؤدي وظيفة إنشائية أساسية تتمثل في نقل الأحمال ودعم الجزء الخرساني، والمساعدة في الحفاظ على استقرار الهيكل بأكمله. وفي المقابل، لا يزال القوس الموازي الذي يحمل خط السكك الحديدية قائماً، رغم احتمال تعرضه لأضرار أيضاً.وعُلقت حركة المرور على الجسر في البداية، قبل السماح للقطارات باستئناف الحركة لاحقاً.ووصف المهندس الإنشائي في جامعة موناش الأسترالية كولين كابرياني، الأضرار التي لحقت بالجزء الرئيس من الجسر بأنها "كارثية"، قائلاً لـ"بي بي سي لتقصي الحقائق" إنه من الصعب تصور كيفية إعادة بنائه، خصوصاً أنه يقع ضمن مدى الأسلحة الأوكرانية.وكانت هجمات أوكرانية كبيرة خلال عامي 2022 و2023 قد ألحقت أضراراً بأجزاء من الطريق على الجسر، لكنه نجا من الانهيار آنذاك. غير أن الاختلاف هذه المرة، وفق ديفيد ماكنزي من شركة الاستشارات الهندسية "COWI"، يتمثل في إصابة الجزء الأكثر أهمية والأكثر عرضة للخطر في المنشأة.وأضاف ماكنزي أن إزالة الحطام قد تتم خلال فترة قصيرة نسبياً، لكن استعادة حركة المرور الكاملة ستستغرق أكثر من عام.وتستخدم شبه القرم قاعدة عسكرية تضم مطارات وقواعد جوية وتجمعات للقوات ومناطق تدريب ومستودعات للمدفعية، كما تنطلق منها هجمات على مناطق أخرى في ، وتُستخدم لإعادة إمداد القوات الروسية المنتشرة في جنوب البلاد.ويأتي استهداف الجسر بعد صيف شهد ضربات أوكرانية متكررة على شبه الجزيرة، في إطار هدف كييف المعلن المتمثل في عزل القرم عن روسيا وتحويلها إلى "جزيرة".ورغم أن الحديث عن فرض حصار كامل على شبه الجزيرة لا يزال مبكراً، فإن انهيار الجزء الرئيس من الجسر زاد مخاطر حدوث أزمة كبيرة في النقل والإمدادات العسكرية واللوجستية.ولا يزال أمام موسكو ممّر يمرّ عبر المناطق التي تسيطر عليها في مقاطعتي زابوريجيا وخيرسون، لكن أوكرانيا استهدفت بصورة متكررة طرق النقل في شمال القرم، إلى جانب الجسور والمعابر المحيطة بمنطقة تشونغار؛ ما تسبب بالفعل في صعوبات لإيصال الوقود والإمدادات الأخرى، بما فيها الشحنات العسكرية.كما تستطيع روسيا الاستعانة بخط العبارات عبر مضيق كيرتش، لتعويض جزء من خسارة الجسر، لكن قدرته الاستيعابية محدودة، فضلاً عن المخاطر التي تواجه حركة النقل البحري في البحر الأسود، في ظل نشاط الطائرات المسيرة البحرية والجوية الأوكرانية.ومن التداعيات المحتملة أيضاً أن تكون أجزاء الحطام المتساقطة من الجسر، ولا سيما القوس الضخم، قد أعاقت القناة الملاحية؛ ما قد يصعّب عبور السفن الكبيرة ويزيد المشكلات التي تواجه موانئ بحر آزوف، ومنها ماريوبول وبيرديانسك الخاضعتان للسيطرة الروسية.إلى جانب التداعيات العسكرية واللوجستية، يحمل انهيار الجسر أهمية رمزية كبيرة بالنسبة إلى موسكو. ففي عام 2018، قاد شاحنة روسية الصنع فوق الجسر خلال حفل افتتاحه، في مشهد قدمته روسيا باعتباره تجسيداً لربط شبه جزيرة القرم بالأراضي الروسية.أما اليوم، فيرقد جزء من الطريق الذي شهد ذلك المشهد في قاع البحر، بعد الهجوم الأوكراني الذي كشف قدرة كييف على الوصول إلى واحد من أبرز رموز النفوذ الروسي في المنطقة. (ارم نيوز)