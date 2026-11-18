كشفت لجنة المخصصات في الأميركي، عن تسمية جديدة لقنبلة نووية تُطلق من الطائرات، هي الأولى من نوعها منذ عقود، وسط ترجيحات بأن تكون مرتبطة بمشروع لتطوير سلاح قادر على استهداف المنشآت المحصنة والمدفونة في أعماق الأرض.

وظهرت تسمية B94 في بيان تفسيري أصدرته اللجنة الأسبوع الماضي، مرفقًا بمشروع قانون يتناول التمويل المقترح لوزارة الطاقة وعدد من الجهات الحكومية الأميركية خلال السنة المالية 2027.ووفق تقرير نشره موقع "ذا وور زون"، لم تتضح بعد طبيعة السلاح الذي تحمله هذه التسمية، لكن مشروع الإنفاق أضاف 77.108 مليون دولار لتمويله، من دون تقديم تفاصيل إضافية.وكان الباحث جيفري لويس المحاضر في مركز ويليام جيه للأمن والتعاون الدولي في جامعة ستانفورد، من أوائل من لفتوا الانتباه إلى التسمية عبر منشور على منصة "إكس"، مشيرا إلى أن إليانا ، الباحثة في جامعة ميريلاند ومستشارة الأبحاث في اتحاد العلماء ، رصدتها أولا.وتستخدم نظاما أبجديا ورقميا لتسمية أسلحتها النووية؛ إذ تبدأ تسميات القنابل التي تُلقى من الطائرات بالحرف B، بينما تبدأ تسميات الرؤوس الحربية المصممة للصواريخ الباليستية وصواريخ بالحرف W.وتأتي B94 بعد آخر تسمية معروفة لسلاح نووي أميركي جديد، وهي W93، المخصصة لرأس حربي قيد التطوير للاستخدام على صواريخ "ترايدنت 2" الباليستية التي تُطلق من الغواصات.ويرجح التقرير أن تكون B94 مرتبطة بمشروع "نظام الردع المحمول جوا" (NDS-A)، وهو برنامج لتطوير قنبلة نووية مخصصة لاستهداف المنشآت المحصنة والمدفونة بعمق، تعود أعماله إلى عام 2022 على الأقل.ونقل الموقع عن متحدث باسم الإدارة الوطنية للأمن النووي قوله في وقت سابق إن سيمنح الرئيس الأميركي خيارات نووية إضافية للتعامل مع الأهداف المحصنة والعميقة، بما يمنع الخصوم من وضع أهم منشآتهم خارج نطاق الأسلحة النووية الأميركية.