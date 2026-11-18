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أكد الرئيس أن بلاده لن تلتزم الصمت إزاء الانتهاكات في ، حتى لو تجاهلها ، داعياً الدول الإسلامية إلى التحرك وممارسة مزيد من الضغوط على .وقال أردوغان، خلال اجتماع الكتلة البرلمانية لحزب العدالة والتنمية في أنقرة، الأربعاء، إن غزة تشهد يومياً عمليات قتل واغتيالات وتجويع وانتهاكات أمام أنظار العالم، معتبراً أن السياسات الإسرائيلية حوّلت القطاع إلى ما وصفه بـ"أكبر معسكر اعتقال في العالم".وحذّر من تفاقم الكارثة الإنسانية في القطاع مع اقتراب فصل الشتاء، في ظل القيود الإسرائيلية المفروضة على دخول المساعدات، مشيراً إلى معاناة الأطفال والعائلات النازحة الذين يواجهون الأمطار والبرد داخل خيام تفتقر إلى الحد الأدنى من مقومات الحماية.وانتقد أردوغان صمت بعض الدول تجاه ما يجري، مؤكداً أن ستواصل أداء واجبها الإنساني تجاه حتى لو وجدت نفسها وحيدة في هذا الموقف.وتأتي تصريحاته وسط استمرار تدهور الأوضاع الإنسانية في غزة، في ظل اتهامات لإسرائيل بعدم الالتزام ببنود اتفاق وقف إطلاق النار، ولا سيما المتعلقة بوقف العمليات العسكرية وفتح المعابر وإدخال المساعدات الإنسانية والطبية ومواد إعادة الإعمار.