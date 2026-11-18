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شهدت متاجر أميركية إقبالاً متزايداً على شراء السلع الأساسية ومستلزمات الطوارئ، وسط مخاوف من احتمال وقوع هجوم إلكتروني واسع، عقب سلسلة من الأعطال التقنية التي طالت قطاعات حيوية في .وبحسب تقرير لشركة "ميزوهو" للخدمات المالية، سجّلت متاجر "كوستكو" ارتفاعاً في الطلب على المواد الأساسية ومولدات الكهرباء، بعدما أثارت اضطرابات تقنية متلاحقة قلق المستهلكين بشأن استقرار الخدمات.وشملت الأعطال خدمات تابعة لشركة " "، واضطرابات في الأميركي، ومشكلات تقنية أثرت في بعض الخدمات المصرفية، ما غذّى تكهنات عبر بشأن احتمال وجود تهديد سيبراني واسع.وأشار التقرير إلى نفاد 21 من أصل 26 نوعاً من مولدات الكهرباء مرتفعة الثمن المعروضة "كوستكو"، في مؤشر إلى تزايد استعداد المستهلكين لاحتمال حدوث اضطرابات إضافية.ورغم تصاعد المخاوف، أكد الأميركي عدم وجود أدلة على ارتباط الأعطال بعضها ببعض، مشدداً على أنها حوادث تقنية منفصلة، فيما نفت الجهات المعنية أن تكون ناجمة عن هجمات إلكترونية.ويرى محللون أن موجة الشراء الحالية قد تكون مؤقتة، لكنها تعكس تنامي القلق من الاعتماد المتزايد على الأنظمة الرقمية، ومدى تأثير أي خلل تقني واسع في الخدمات الأساسية والحياة اليومية.