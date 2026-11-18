تواجه العلاقات الأميركية اختباراً سياسياً غير مسبوق، بعدما منحت انتخابات التجديد النصفي في الحزب الديمقراطي السيطرة على مجلسَي الكونغرس، في تحول يهدد بإعادة رسم العلاقة بين واشنطن وتل أبيب، خصوصاً مع تراجع التأييد الشعبي لإسرائيل وتصاعد الانتقادات الأميركية للحرب على والسياسات الإسرائيلية في غزة والضفة الغربية.

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وبحسب تقرير نشرته صحيفة "Time Of Israel"، فإن نتائج الانتخابات لا تعني بالضرورة انهيار التحالف بين البلدين، لكنها تنذر بمرحلة أكثر تعقيداً، بعدما أصبح الدعم الأميركي لإسرائيل موضع خلاف داخل الحزبين الديمقراطي والجمهوري، ولم يعد يحظى بالإجماع السياسي الذي ميّزه لعقود.

وتبرز هوية رئيس الحكومة الإسرائيلية المقبلة بوصفها أحد العوامل الحاسمة في تحديد مسار العلاقة. فاستمرار بنيامين نتنياهو في السلطة قد يعمّق الخلاف مع الديمقراطيين، فيما قد يفتح تشكيل حكومة وسطية بقيادة غادي آيزنكوت الباب أمام استعادة جزء من الثقة، شرط إحداث تغييرات ملموسة في التعامل مع ، ولا سيما الحد من عنف المستوطنين وتسهيل إدخال المساعدات إلى غزة.

غير أن تغيير الحكومة وحده قد لا يكون كافياً. ففي نيسان الماضي، صوّت 40 من أصل 47 عضواً ديمقراطياً في مجلس الشيوخ لمصلحة وقف بعض صفقات الأسلحة لإسرائيل، في مؤشر إلى اتساع الاعتراض ليشمل شخصيات كانت تُعد تقليدياً من أبرز داعميها.

ويشكّل الصراع على قيادة مجلس الشيوخ عاملاً إضافياً في هذه المعادلة، إذ يتنافس تشاك شومر، المعروف بمواقفه الداعمة لإسرائيل، مع كريس فان هولن، الأكثر انتقاداً لسياساتها. وقد يفتح فوز الأخير المجال أمام تشريعات تقيد مبيعات الأسلحة أو تفرض عقوبات على مستوطنين إسرائيليين.

ورغم ذلك، تبقى قدرة الكونغرس على فرض تغيير جذري محدودة بوجود الرئيس في البيت الأبيض، إذ يستطيع استخدام حق النقض ضد التشريعات التي تستهدف ، كما فعل عام 2019 عندما عارض قراراً للكونغرس يتعلق بالدعم العسكري الأميركي للحرب في اليمن.

لكن هذا الغطاء الرئاسي قد لا يستمر بعد انتخابات 2028، التي بدأت حساباتها تنعكس على مواقف المرشحين المحتملين.

وفي المعسكر ، يتجسد الانقسام بين جي دي فانس، الذي يدعو إلى تقليص الانخراط الأميركي في النزاعات الخارجية ويشكك في طبيعة العلاقة الخاصة مع إسرائيل، ووزير الخارجية ماركو روبيو، الذي يدافع عن التحالف معها وعن سياسة أكثر تشدداً تجاه إيران.

أما الديمقراطيون، فتتزايد بينهم الدعوات إلى ربط المساعدات العسكرية بشروط سياسية، فيما يحاول بعض المرشحين تحويل الإنفاق على الحروب الخارجية إلى قضية انتخابية مرتبطة بارتفاع تكاليف المعيشة والأولويات الاقتصادية الداخلية.

وتبقى إيران العامل الأكثر قدرة على تغيير الحسابات. فاندلاع مواجهة عسكرية أميركية إسرائيلية جديدة قد يعيد ملف العلاقة مع تل أبيب إلى صدارة الصراع السياسي في واشنطن، خصوصاً إذا اعتُبرت إسرائيل مسؤولة عن جر الولايات المتحدة إلى حرب مكلفة وغير شعبية.

وفي المحصلة، تبدو إسرائيل أمام واقع أميركي مختلف، لم يعد فيه التقارب مع الرئيس كافياً لضمان استمرار الدعم السياسي والعسكري من دون اعتراض. فبين كونغرس ديمقراطي أكثر تشدداً، وحزب جمهوري منقسم، وانتخابات رئاسية تقترب، قد تتحول العلاقة مع إسرائيل من ثابت في السياسة الأميركية إلى إحدى أبرز ساحات التنافس الانتخابي خلال العامين المقبلين.