جدّد رئيس كوريا الجنوبية لي جاي ميونغ دعوته إلى استئناف الحوار مع كوريا الشمالية، مع تصاعد التكهنات بشأن احتمال عقد لقاء بين الرئيس الأميركي والزعيم الكوري كيم جونغ أون خلال جولة الآسيوية.

وقال لي، في كلمة ألقاها الخميس أمام قمة قادة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ "أبيك" في مدينة شينزن الصينية، إن السلام والاستقرار في شبه الكورية يشكّلان شرطاً أساسياً لتحقيق الازدهار المشترك في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.

وأضاف، بحسب ما نقلته وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية، أنه يأمل في "إعادة فتح باب الحوار مع كوريا الشمالية"، بما يتيح مناقشة إنهاء الحرب المستمرة منذ عقود في شبه الجزيرة الكورية وإرساء نظام سلام دائم، داعياً دول المنطقة إلى دعم هذه الجهود.

وتأتي تصريحات لي في وقت أثار فيه ترامب احتمال عقد لقاء مع كيم خلال زيارته إلى آسيا، إلا أن بيونغ يانغ لم تؤكد وجود أي ترتيبات من هذا النوع.

وكان الرئيس الأميركي قد أشار إلى إمكانية الاجتماع بالزعيم الكوري الشمالي، فيما قال الأميركي ماركو روبيو إن استعداد ترامب للحوار مع كيم لا يزال قائماً، من دون الإعلان عن موعد أو اتفاق لعقد قمة بينهما.

وفي المقابل، أفادت تقارير بأن الرئاسة الكورية الجنوبية لا ترى مؤشرات واضحة إلى قرب انعقاد اللقاء، رغم استمرار التواصل مع والاستعداد لاحتمالات مختلفة.

ولا تزال الكوريتان في حالة حرب من الناحية التقنية، بعدما انتهت الحرب التي بين عامي 1950 و1953 باتفاق هدنة، من دون توقيع معاهدة سلام تنهي النزاع رسمياً.

ويضم منتدى "أبيك"، الذي تأسس عام 1989، 21 اقتصاداً عضواً، بينها والولايات المتحدة وروسيا واليابان وكوريا الجنوبية وأستراليا وكندا وإندونيسيا وماليزيا وفيتنام. ويمثل أعضاؤه أكثر من 60% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي ونحو 40% من سكان العالم.