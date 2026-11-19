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نشر الجيش الأميركي حاملتي طائرات في لدعم عملياته العسكرية المرتبطة بالحرب مع ، وذلك بعد مغادرة حاملة الطائرات "يو إس إس " المنطقة، في إطار إعادة توزيع الأميركية.ونقلت وكالة "أسوشيتد برس"، اليم الخميس، عن المتحدثة باسم الأسطول الأميركي في ، القائدة كاتي كونيغ، قولها إن حاملة الطائرات "يو إس إس "، المتمركزة أساسا في ، عادت إلى قيادة الأسطول، وتنفذ حاليا "عمليات اعتيادية" في منطقة .وجاءت مغادرة الحاملة خلال الأسبوع نفسه الذي وصلت فيه حاملة الطائرات "يو إس إس روزفلت" إلى الشرق الأوسط، مما رفع عدد حاملات الطائرات الأميركية المنتشرة قبالة إيران مؤقتا إلى 3، وهو مستوى انتشار غير معتاد.وبحسب الوكالة، تواصل الاعتماد على حاملتي طائرات، إلى جانب أكثر من 12 مدمرة وطرادا وسفينة قتالية ساحلية، لدعم عملياتها العسكرية في المنطقة.وتشكل حاملات الطائرات عنصرا رئيسيا في الانتشار البحري الأميركي المرتبط بالحرب مع إيران، إذ تشارك القوات البحرية في فرض حصار على حركة السفن التجارية المتجهة من إيران وإليها.