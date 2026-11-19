نشر الجيش الأميركي حاملتي طائرات في الشرق الأوسط
لدعم عملياته العسكرية المرتبطة بالحرب مع إيران
، وذلك بعد مغادرة حاملة الطائرات "يو إس إس جورج واشنطن
" المنطقة، في إطار إعادة توزيع القوات البحرية
الأميركية.
ونقلت وكالة "أسوشيتد برس"، اليم الخميس، عن المتحدثة باسم الأسطول الأميركي في المحيط الهادئ
، القائدة كاتي كونيغ، قولها إن حاملة الطائرات "يو إس إس جورج واشنطن
"، المتمركزة أساسا في اليابان
، عادت إلى قيادة الأسطول، وتنفذ حاليا "عمليات اعتيادية" في منطقة آسيا والمحيط الهادئ
.
وجاءت مغادرة الحاملة خلال الأسبوع نفسه الذي وصلت فيه حاملة الطائرات "يو إس إس ثيودور
روزفلت" إلى الشرق الأوسط، مما رفع عدد حاملات الطائرات الأميركية المنتشرة قبالة إيران مؤقتا إلى 3، وهو مستوى انتشار غير معتاد.
وبحسب الوكالة، تواصل الولايات المتحدة
الاعتماد على حاملتي طائرات، إلى جانب أكثر من 12 مدمرة وطرادا وسفينة قتالية ساحلية، لدعم عملياتها العسكرية في المنطقة.
وتشكل حاملات الطائرات عنصرا رئيسيا في الانتشار البحري الأميركي المرتبط بالحرب مع إيران، إذ تشارك القوات البحرية في فرض حصار على حركة السفن التجارية المتجهة من إيران وإليها.