رغم حديث الرئيس الأميركي ، الأسبوع الماضي، عن أن شنّ جولة واسعة جديدة من الضربات على أمر "مستبعد إلى حد كبير"، لا تزال الإدارة الأميركية تدرس احتمال تنفيذ هجوم مشترك مع ، في وقت تكثّف فيه تل أبيب ضغوطها لاستئناف العمليات العسكرية ضد طهران.

وبحسب تقرير نشره موقع "أكسيوس"، نقلاً عن مصدرين مطلعين، يُتوقع أن تتكثف المداولات بشأن الخيارات العسكرية بعد عودة ترامب من جولته الآسيوية في وقت لاحق من هذا الأسبوع. وقد تشمل أي عملية أميركية مشاركة إسرائيلية، واستهداف منشآت نووية إيرانية يُشتبه بها، بينها موقع "جبل الفأس" قرب نطنز، إضافة إلى جسور ومحطات كهرباء، وربما شخصيات عسكرية ومدنية إيرانية.

وفي مؤشر إلى أن الضربة ليست وشيكة، قال ترامب في مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز" الأربعاء: "سنرى، العام الجديد يقترب، وسنرى ما سيحدث بعد الأول من كانون الثاني"، مضيفاً أن الإيرانيين "أناس سيئون".

وتتوزع الضغوط على الإدارة الأميركية بين اتجاهات متعارضة؛ فرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يدفع باتجاه العودة إلى الحرب في أسرع وقت، فيما تحثّ دول الخليج ترامب على تجنب التصعيد، خشية رد إيراني واسع قد يطال منشآتها، وتفضّل مواصلة تشديد الضغوط الاقتصادية على طهران.

وفي داخل الإدارة الأميركية، لا يبدو الموقف موحداً، إذ يدعم بعض المسؤولين، وبينهم بيت هيغسيث، خيار التحرك العسكري، بينما يشير مسؤولون آخرون إلى أن الضغوط الاقتصادية ألحقت أضراراً كبيرة بإيران، ولا تستدعي تنفيذ عمليات قتالية واسعة. وقال مسؤول أميركي إن حملة الضغط الاقتصادي "مدمرة" لإيران، وإن ترامب لا يحتاج إلى عمليات عسكرية كبرى، لكنه يحتفظ بكل الخيارات لمنع طهران من امتلاك سلاح نووي.

وفي موازاة ذلك، طلب البيت الأبيض من وأجهزة الاستخبارات تقييم ردود الفعل المحتملة على السيناريوهات العسكرية التي أعدّها الجيش الأميركي، مع التركيز على ما إذا كان بالإمكان تنفيذ أي من الخيارات من دون التسبب بردّ إيراني واسع يستهدف منشآت النفط والغاز في دول الخليج.

ملف الأسلحة الكيميائية

على خط موازٍ، نقل التقرير أن رئيس جهاز "الموساد" الإسرائيلي رومان غوفمان زار واشنطن وميامي الأسبوع الماضي، حيث عقد لقاءات مع مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية جون راتكليف والمبعوث الأميركي ستيف ويتكوف، في إطار مساعٍ إسرائيلية لإقناع واشنطن باستئناف الحرب.

وخلال هذه اللقاءات، عرض غوفمان مخاوف إسرائيل بشأن أنشطة إيرانية مرتبطة بتطوير الأسلحة الكيميائية، وفق مسؤولين أميركيين وإسرائيليين. وتقول إسرائيل إنها تمتلك معلومات استخباراتية تشير إلى أن إيران كثّفت أبحاثها وتطويرها في هذا المجال، وأجرت اختبارات مرتبطة به، كما أُطلع ترامب على هذه المعلومات، بحسب مسؤول أميركي.

وكان ترامب قد قال في مقابلة مع "فوكس نيوز" إن هناك مؤشرات إلى أن إيران تتجه نحو دراسة استخدام الغازات والأسلحة البيولوجية، بعدما أُغلقت أمامها، وفق تعبيره، الطريق نحو السلاح النووي.

لكن التقرير أشار إلى وجود تباين داخل الحكومتين الأميركية والإسرائيلية بشأن مدى قرب هذا التهديد. فمسؤولون من البلدين يقولون إن إيران زادت نشاطها في مجال الأسلحة الكيميائية، لكنها لا تملك حالياً القدرة على تنفيذ هجمات من هذا النوع. وفي المقابل، يرى غوفمان أن عدم التحرك الآن قد يفرض على واشنطن وتل أبيب التدخل لاحقاً في ظروف أكثر صعوبة، فيما أبدى مسؤولون أميركيون كبار شكوكاً في دوافع التقييم الإسرائيلي، واعتبر أحدهم أنه قد يكون "مدفوعاً بأجندة".

وفي سياق التنسيق العسكري، زار قائد القيادة المركزية الأميركية الأدميرال براد كوبر إسرائيل الأربعاء، واجتمع برئيس الأركان الإسرائيلي إيال زامير وغوفمان، حيث تناولت المحادثات إيران وتعزيز التنسيق والاستعداد المشترك لسيناريوهات مختلفة، وفق الجيش الإسرائيلي. كما زار كوبر والتقى ولي العهد محمد بن سلمان ومسؤولين عسكريين، وبحث معهم الملف والحرب في اليمن.

توتر في مضيق هرمز ومفاوضات متعثرة

وتأتي هذه التطورات وسط ارتفاع التوتر في مضيق هرمز خلال الأسابيع الأخيرة، مع استهداف إيران مزيداً من السفن، وتنفيذ القوات الأميركية ضربات إضافية قالت إنها دفاعية من دون الإعلان عنها. كما استأنفت إيران هجمات بطائرات مسيّرة على قواعد أميركية في الكويت والبحرين، جرى اعتراض معظمها من دون تسجيل إصابات، بحسب التقرير.

ونقل "أكسيوس" عن مسؤول أميركي وصف الوضع بأنه تبادل للضربات دون بلوغ مرحلة التصعيد الشامل.

في المقابل، لا تزال الوساطتان القطرية والباكستانية تحاولان تحريك المفاوضات غير المباشرة المتعثرة بين واشنطن وطهران. وكان مسؤولون قطريون قد التقوا الإيراني عباس عراقجي في سلطنة عُمان الثلاثاء، من دون تحقيق تقدم يُذكر.