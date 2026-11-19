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كشفت صور أقمار صناعية عن توسع عسكري صيني لافت في إقليم التبت، قرب الحدود المتنازع عليها مع ، شمل إنشاء عشرات الملاجئ المحصنة للطائرات وحظائر جديدة، رغم التحسن الذي شهدته العلاقات بين ونيودلهي خلال العامين الماضيين.وأظهر تحقيق أجرته وحدة المصادر المفتوحة في شبكة ، استناداً إلى صور التقطتها أقمار شركة "بلانت" بين تشرين الأول 2024 وتشرين الثاني 2026، إنشاء 54 ملجأ محصناً للطائرات في قاعدتين جويتين، إلى جانب استكمال خمس حظائر كبيرة وتطوير منشآت عسكرية أخرى.وفي قاعدة "لونتسي" جنوبي التبت، على بُعد نحو 40 كيلومتراً من الحدود التي تعتمدها الهند في ولاية أروناتشال براديش، أظهرت الصور بناء 36 ملجأ محصناً للطائرات، بعدما كانت المنطقة تضم مساحات مفتوحة ومواقع مخصصة للبناء.أما قاعدة "تينغري"، فشهدت إنشاء 18 ملجأ محصناً وحظائر إضافية، فيما اكتملت خمس حظائر كبيرة في قاعدة "شيغاتسي"، إلى جانب ظهور منشآت جديدة في مطار "بورانغ" جنوب غربي التبت.وتوفر هذه التحصينات حماية أكبر للطائرات من الضربات المحتملة، كما تتيح توزيعها داخل منشآت منفصلة، ما يصعّب استهدافها في حال اندلاع مواجهة عسكرية.وتأتي هذه التطورات رغم اتفاق والهند في تشرين الأول 2024 على ترتيبات للدوريات الحدودية، أعقبته خطوات لخفض التوتر وتعزيز العلاقات الدبلوماسية.ورغم أن الصور لا تثبت وجود استعدادات صينية لحرب وشيكة، فإنها تكشف استمرار بكين في تعزيز قدراتها الجوية قرب الحدود الهندية، في مفارقة بين التقارب السياسي المتنامي ومواصلة التحصينات العسكرية على الأرض.