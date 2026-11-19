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في ظل تصاعد التساؤلات بشأن مستقبل النظام وقدرته على مواجهة الضغوط الداخلية، تعود إمكانية إسقاط الجمهورية الإسلامية إلى الواجهة، مع تجدد الاحتجاجات الشعبية في عدد من المدن وتصاعد الدعوات إلى إنهاء الحكم الديني.وفي هذا السياق، أفاد تقرير نشرته صحيفة "جيروزاليم بوست" ، وترجمه "لبنان24"، بأن إسقاط الجمهورية الإسلامية لم يعد أمراً مستحيلاً، معتبراً أن دعم الشعب الإيراني لتحقيق هذا الهدف بات ضرورة تتجاوز حدود لتطال الأمن العالمي.وأوضح التقرير أن ملايين الإيرانيين خرجوا إلى الشوارع يومي 8 و9 كانون الثاني 2026، استجابةً لدعوة أطلقها الأمير رضا بهلوي. وشملت التظاهرات مختلف المحافظات ومئات المدن، ورفعت شعارات مؤيدة لبهلوي وداعية إلى إنهاء الحكم الديني، متجاوزةً الانقسامات اللغوية والدينية والمناطقية.وأشار التقرير إلى أن النظام واجه هذه التحركات بحملة قمع واسعة، لافتاً إلى أن قواته قتلت، تحت غطاء انقطاع كامل للإنترنت، أكثر من 50 ألف مواطن، وفق ما ورد فيه. وأضاف أن الحجم الحقيقي للانتهاكات لن يتكشف بالكامل إلا بعد سقوط النظام.ولفت إلى أن الأشهر العشرة التي أعقبت الانتفاضة شهدت استمرار القمع وعمليات الإعدام اليومية، بالتزامن مع حملة إعلامية ونفسية هدفت إلى إظهار عودة الحياة إلى طبيعتها، والترويج لفكرة انتهاء الشعبية واستحالة إسقاط النظام.وفي هذا الإطار، اعتبر التقرير أن التشكيك بشعبية رضا بهلوي داخل إيران يشكّل محوراً أساسياً في الحملات الإعلامية المناهضة للمعارضة، مشيراً إلى أن صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية صوّرت مؤيديه ومعارضي الجمهورية الإسلامية على أنهم مجرد حسابات إسرائيلية على تدعم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.احتجاجات عبدانان ورسائلها السياسيةوتوقف التقرير عند تجدد الاحتجاجات التي شهدتها مدينة عبدانان، في محافظة إيلام غرب إيران، في 17 تشرين الثاني، معتبراً أنها تحمل دلالات مهمة، خصوصاً أن المدينة كانت من أوائل المناطق التي شهدت تظاهرات واسعة خلال كانون الثاني 2026.وتضم عبدانان غالبية كردية وعدداً كبيراً من السكان اللور، وخرج سكانها مجدداً إلى الشوارع بأعداد كبيرة، مرددين هتافات تطالب بإسقاط النظام ومعلنين دعمهم لرضا بهلوي.واعتبر التقرير أن هذه التحركات تحمل ثلاث رسائل أساسية:أولاً، أن حملة القمع وعمليات الإعدام لم تنجح في كسر إرادة الإيرانيين أو إنهاء رغبتهم في إسقاط النظام، وأن روح المقاومة لا تزال حاضرة رغم الضغوط.ثانياً، أن الاحتجاجات تكشف، بحسب التقرير، زيف دعاية النظام وأجندات بعض الفصائل الانفصالية الموجودة خارج إيران. وأشار إلى أن قوى كردية انفصالية عابرة للحدود تتعمد تجاهل محافظتي كرمانشاه وإيلام، اللتين وصفهما بأنهما من معاقل الوطنية الإيرانية.وأضاف أن رفع المحتجين شعارات وطنية ومؤيدة لبهلوي يعكس، وفق قراءة التقرير، رفضهم للجمهورية الإسلامية، التي وصفها بأنها حركة جهادية ثورية عابرة للحدود تفرض سيطرتها على إيران.أما الرسالة الثالثة، فتتمثل في التحذير من تداعيات استمرار النظام على الأمن الدولي. ونقل التقرير عن رضا بهلوي قوله، خلال كلمة ألقاها في جامعة بن غوريون إلى جانب الرئيس ، إن بقاء الجمهورية الإسلامية سيقودها إلى السعي لامتلاك أسلحة نووية بأي ثمن، محذراً من مخاطر ذلك على العالم.وربط التقرير هذا التحذير بما وصفه بتهديدات إيرانية تتجاوز المنطقة، مستشهداً بتقرير سابق لـ"جيروزاليم بوست" عن خطة إيرانية محتملة لتطوير قنبلة قذرة تستهدف ، وفق مسؤولين أميركيين تحدثوا إلى شبكة CNN.وفي ختام التقرير، اعتُبر أن دعم الشعب الإيراني لإسقاط الجمهورية الإسلامية لا يمثل عملاً تضامنياً مع شعب بعيد فحسب، بل ضرورة للأمن القومي لإسرائيل والدول العربية وأوروبا والولايات المتحدة، مؤكداً أن احتجاجات عبدانان أظهرت استمرار استعداد الإيرانيين لمواصلة تحركاتهم حتى إنهاء النظام.