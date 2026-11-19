Advertisement

في قمة ثلاثية غير مسبوقة في مدينة شنتشن الصينية، جمع الرئيس الأميركي نظيريه الروسي والصيني شي جين بينغ، في مشهد وصفته صحيفة «نيويورك تايمز» (The New York Times) بأنه يتجاوز مجرد لقاء دبلوماسي، ليكشف عن تقاطع استراتيجي في رؤية الزعيمين الروسي والصيني لمستقبل النظام العالمي، ورغبتهما في إعادة رسم موازين القوى على حساب الهيمنة الأميركية.وبحسب الصحيفة، فإن شي وبوتين يتشاركان قناعة بأن العالم يشهد تحولات تاريخية تتيح لبلديهما تقليص الدور الأميركي، وإنهاء مرحلة تفرد بقيادة النظام الدولي منذ انتهاء الحرب الباردة. وتستند هذه الرؤية إلى شعور مشترك بالمظلومية التاريخية، نتيجة ما يعتبره الطرفان توسعاً للنفوذ الأميركي وهيمنته خلال العقود الماضية، فضلاً عن اعتقادهما بأن دخلت مرحلة تراجع.وتشير «نيويورك تايمز» إلى أن شي جين بينغ عبّر عن هذه الرؤية بوضوح خلال القمة، عندما تحدث عن تسارع تحول عالمي لم يشهده العالم منذ قرن، وهي عبارة سبق أن استخدمها خلال لقائه بوتين في قبل أكثر من ثلاث سنوات، في إشارة إلى أن بكين وموسكو تعتبران نفسيهما شريكتين في قيادة التحولات الدولية.في المقابل، لا يقتصر التحدي الروسي للولايات المتحدة على الخطاب السياسي، بل يتجسد في استمرار الحرب على منذ شباط 2022، فيما توفر لروسيا دعماً اقتصادياً وتكنولوجياً مهماً، من خلال شراء النفط الروسي وإتاحة المجال أمام شركات صينية لتزويد الصناعات الدفاعية الروسية بمكونات إلكترونية وسلع حيوية تساعد موسكو على مواصلة الحرب.وتنقل الصحيفة عن السفير الأميركي السابق لدى الصين آر. نيكولاس بيرنز قوله إن بكين لم تبدِ تردداً في مواصلة دعم موسكو، رغم تأكيدها المتكرر أنها تتبنى موقفاً محايداً من الحرب. واعتبر أن الصين أرادت خروج من الحرب بموقع أقوى، ورأت في ذلك فرصة لإضعاف الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي.لكن هذا التقارب لا يعني غياب الحسابات الخاصة أو المصالح المتباينة. فالصين، وفق الصحيفة، حرصت على تجنب الانخراط العسكري المباشر في الحرب ، كما أن المخاوف الاقتصادية حدّت من استعدادها لتقديم دعم غير محدود لموسكو. ولم يتمكن الطرفان، خلال زيارة بوتين الأخيرة إلى بكين، من التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن مشروع خط أنابيب جديد لنقل الغاز الروسي إلى الصين.وتلفت «نيويورك تايمز» إلى أن العلاقة بين شي وبوتين تتجاوز المصالح الآنية، إذ تجمعهما خلفيات تاريخية وسياسية، فضلاً عن لقاءات متكررة تجاوزت الأربعين، وإعلان شراكة «بلا حدود» قبل أيام من بدء الغزو الروسي الشامل لأوكرانيا عام 2022.أما ، الذي أبدى مراراً إعجابه بالزعيمين ووصفهما بالصديقين، فقد بدا سعيداً بالمشاركة في القمة، قائلاً إن القادة الثلاثة «يصنعون التاريخ». غير أن الصحيفة تشكك في قدرة هذا التقارب الشخصي على تغيير الحسابات الاستراتيجية لبكين وموسكو، أو في إمكانية أن يبني ترامب مع أي منهما علاقة تضاهي طبيعة الشراكة القائمة بينهما.وتبرز هنا مفارقة أساسية: فولاية ترامب الرئاسية محدودة زمنياً، فيما يستطيع شي وبوتين البقاء في السلطة لسنوات طويلة، من دون وجود خلفاء معلنين لهما. وتنقل الصحيفة عن أستاذ السياسة الدولية جون ديلوري أن الزعيمين ينظران إلى السياسة الدولية من منظور تاريخي طويل، ويعتبران نفسيهما شخصيتين تصنعان التحولات الكبرى، بينما قد ينظران إلى ترامب باعتباره ظاهرة سياسية عابرة.وبذلك، لا تبدو القمة الثلاثية مجرد صورة تجمع ثلاثة رؤساء على طاولة واحدة، بل محطة تكشف عن تقاطع روسي صيني في السعي إلى إعادة تشكيل النظام الدولي، في وقت قد يجد فيه ترامب نفسه أمام شراكة استراتيجية أعمق من أن تتمكن العلاقات الشخصية من تفكيكها.