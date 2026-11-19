أعلنت المفوضية الأوروبية، أنها تعرضت إلى هجوم إلكتروني استُخدمت فيه أدوات للذكاء الاصطناعي، مشيرةً إلى صعوبة تحديد حجمه في ظل استمرار التحقيق.

وأوضح المتحدث باسم المفوضية الأوروبية، توماس ريجنييه، في مؤتمر صحافي: "أستطيع أن أؤكد أن المفوضية اتخذت في الآونة الأخيرة الخطوات اللازمة رداً على حملة إلكترونية تم الكشف عنها".

وأضاف: "كإجراء وقائي، أوقفنا تشغيل عدد من التطبيقات مؤقتاً، وتمت استعادة معظمها منذ ذلك الحين. ولا يزال التحقيق جارياً.. ونحن نتخذ جميع الخطوات اللازمة بناءً على النتائج فور ظهورها".

وقال ريجنييه: "كانت هذه حملة إلكترونية تم إنشاؤها بواسطة "، مشيراً إلى أن الحادث اكتُشف في 22 تشرين الأول، وأنه لم تُرصد أدلة على حدوث خرق للبيانات يؤثر على موظفي المفوضية ككل.

تعرضت المفوضية الأوروبية لهجوم إلكتروني باستخدام الذكاء الاصطناعي، فيما لا يزال خبراء الأمن السيبراني يقيّمون ما إذا كان الهجوم أدى إلى اختراق بيانات حساسة.

ورفض الجهة التي تعتقد المفوضية أنها مسؤولة عن الهجوم، وقال إنه ليس على علم بوجود أي طلب فدية عقب الحادث.

سلسلة هجمات

ويعد الهجوم على المفوضية أحدث الهجمات الإلكترونية البارزة، بعدما تسببت عمليات اختراق في تعطيل أنظمة التبريد في مئات المتاجر الكبرى بفرنسا في تشرين الأول، فيما طالت هجمات أخرى سفناً متجهة إلى في آب، ومحطات معالجة المياه الأميركية في حزيران، ونظام النقل في لوس أنجلوس في آذار.

وفي سياق منفصل، عزا خبراء التكنولوجيا توقف الرحلات الجوية على مستوى الولايات المتحدة لساعات عدة، وتعطل تطبيقات مصرفية وتطبيقات تابعة لمايكروسوفت، إلى محاولات عاجلة لسد ثغرات أمنية اكتُشفت مؤخراً في البرمجيات.

وكانت مجلة "بوليتيكو" أفادت، في وقت سابق الخميس، بأن المفوضية تعرضت لهجوم إلكتروني ربما أدى إلى تسرب كميات كبيرة من البيانات الشخصية، إذ جرى فصل عدة أنظمة عن الشبكة خلال فترة التعطل التي استمرت نحو 10 أيام، بما في ذلك أنظمة الموارد البشرية الخاصة بكشوف الرواتب وإدارة الوقت، ونظام تعويضات الرعاية الطبية.

وقالت الصحيفة إن المفوضية دعت إلى عقد اجتماع عاجل لهيئة إدارة الأزمات الداخلية لمناقشة الهجمات الإلكترونية، وإن مسؤولة شؤون التكنولوجيا في ، هينا فيركونن، أطلعت المفوضين الآخرين على آخر المستجدات، الأربعاء.