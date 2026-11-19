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كشفت تقارير عن تمكّن القوات من تجاوز القيود المفروضة على شبكتَي الاتصالات الأميركيتين "ستارلينك" و"ستارشيلد"، عبر تطوير شبكة اتصالات جوية خاصة، استخدمتها في هجوم واسع بطائرات مسيّرة وصواريخ استهدف جسر كيرتش، المعروف بجسر ، الذي يربط بشبه .وبحسب موقع "فوتورا ساينس"، نفّذت الهجوم ليلة 16 إلى 17 تشرين الثاني، مستهدفة الذي يُعد أحد أبرز رموز السيطرة الروسية على القرم، فضلاً عن دوره في نقل الإمدادات العسكرية.وأشار التقرير إلى أن الهجوم ألحق أضراراً كبيرة بأجزاء من الجسر، ما من شأنه عرقلة حركة النقل والإمدادات الروسية، رغم تراجع أهميته الاستراتيجية منذ سيطرة على الشريط الساحلي لبحر آزوف.وللتغلب على القيود المفروضة على "ستارلينك"، طوّرت القوات الأوكرانية شبكة اتصالات تعتمد على طائرات مسيّرة تعمل كمحطات ترحيل جوية، تنقل الصور والبيانات إلى المشغّلين على مسافات تصل إلى مئات الكيلومترات، ما أتاح توجيه الطائرات الهجومية من دون الاعتماد على الشبكات الأميركية.وساعدت هذه التقنية، وفق التقرير، الطائرات المسيّرة على تجاوز أنظمة التشويش والدفاعات ، واستهداف نقاط حساسة في الجسر، قبل توجيه ضربة باستخدام صاروخ كروز من طراز "FP-5 فلامنغو".وسبق الهجوم إعداد استمر أسابيع، شمل سبع مراحل استهدفت خلالها القوات الأوكرانية الرادارات ومنظومات الدفاع الجوي ومعدات الحرب الإلكترونية الروسية المحيطة بشبه الجزيرة.وخلال التنفيذ، استُخدمت مئات الطائرات المسيّرة لإرباك الدفاعات الروسية واستنزاف قدراتها الاعتراضية، ما أتاح لطائرات وصواريخ أخرى الوصول إلى أهدافها.واعتبر التقرير أن العملية تمثل ضربة عسكرية ومعنوية لموسكو، وتُظهر قدرة أوكرانيا على تطوير بدائل تقنية تقلّص اعتمادها على أنظمة الاتصالات الأميركية، في وقت تتزايد فيه أهمية شبكات الاتصال الجوية في الحرب بين البلدين.