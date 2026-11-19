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تتزايد احتمالات شنّ وإسرائيل جولة جديدة من الضربات العسكرية الواسعة ضد ، في ظل ضغوط إسرائيلية متصاعدة على الرئيس الأميركي ، وسط تحذيرات من اتساع المواجهة وامتداد تداعياتها إلى دول الخليج وإمدادات الطاقة العالمية.وكشفت تقارير لصحيفة "نيويورك تايمز" ووكالة "بلومبرغ" وموقع "أكسيوس" أن يدرس خيارات عسكرية تشمل تنفيذ حملة جوية مشتركة مع ، تستهدف المنشآت العسكرية والصاروخية والنووية ، من دون أن يتخذ قراراً نهائياً حتى الآن.وبحسب "نيويورك تايمز"، يضغط رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لدفع إلى المشاركة في حملة غارات جوية تستمر بين 4 و7 أيام، في وقت تشهد فيه الإدارة الأميركية انقسامات بشأن جدوى استئناف الحرب ومدى موثوقية المعلومات الاستخباراتية المتعلقة بالقدرات الإيرانية.وفي هذا السياق، أفادت تقارير بأن رئيس جهاز الموساد رومان غوفمان أجرى محادثات في الولايات المتحدة مع مدير وكالة الاستخبارات المركزية جون راتكليف والمبعوث الأميركي ستيف ويتكوف، سعياً إلى إقناع واشنطن باستئناف العمليات العسكرية ضد طهران.وتستند الضغوط ، وفق التقارير، إلى مخاوف من إعادة إيران بناء ترسانتها الصاروخية وقدراتها في مجال الطائرات المسيّرة، إلى جانب معلومات استخباراتية إسرائيلية تزعم تطوير برامج مرتبطة بالأسلحة الكيميائية والبيولوجية، وهي معلومات تثير خلافات داخل الإدارة الأميركية بشأن دقتها.في المقابل، طلب من وأجهزة الاستخبارات إعداد تقييمات لردود الفعل الإيرانية المحتملة على سيناريوهات الضربات المطروحة، ولا سيما احتمال استهداف المنشآت النفطية والغازية في دول الخليج.وتتزامن هذه التطورات مع تصاعد التوتر في مضيق هرمز والهجمات المتبادلة في المنطقة، فيما تكثّف قطر ودول إقليمية وأوروبية جهودها الدبلوماسية لمنع اندلاع مواجهة عسكرية شاملة.ورغم الضغوط الإسرائيلية، لا يزال ترامب متردداً في اتخاذ قرار بالتصعيد، في ظل تقديرات داخل إدارته بأن الضغوط الاقتصادية المفروضة على إيران قد تحقق أهداف واشنطن من دون الحاجة إلى عمليات عسكرية واسعة.وتبقى جميع الخيارات مطروحة أمام الإدارة الأميركية، وسط مخاوف من أن يؤدي أي هجوم جديد إلى إشعال مواجهة إقليمية يصعب احتواء تداعياتها.