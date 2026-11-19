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تشهد حالة من التأهب الأمني والعسكري المتصاعد، وسط تقديرات بإمكانية شن هجوم على مع اقتراب نهاية الأسبوع، بالتزامن مع فتح الملاجئ العامة في مدينتَي إيلات وبئر السبع، وتعزيز الوجود العسكري الأميركي في .وأعلن رئيس بلدية إيلات فتح الملاجئ العامة في المدينة بقرار محلي، موضحاً أن الخطوة جاءت بمبادرة من البلدية، وليس بناءً على تعليمات صادرة عن قيادة الداخلية .وفي السياق، أفادت القناة 12 الإسرائيلية بأن احتمالات شن عملية عسكرية ضد إيران تتصاعد، لكنها أشارت إلى أن مثل هذه العملية لن تؤدي بالضرورة إلى إسقاط النظام .وكان رئيس بلدية ديمونا، بني بيتون، قد أثار التكهنات بشأن موعد التصعيد، بعدما قال في مقابلة إذاعية، الاثنين، إن "يوم الجمعة هذا سيكون ما يتحدث عنه الجميع"، قبل أن يوضح أن تصريحه يستند إلى معلومات تداولتها ، وليس إلى معطيات أمنية مستقلة.وأكد بيتون جاهزية الملاجئ في مدينته، مشيراً إلى إمكانية فتحها "بلمسة زر"، فيما دعا إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية، محذراً من تداعيات التأخر في تشكيلها.وتأتي هذه التطورات وسط تقارير إسرائيلية عن تعزيز الانتشار العسكري الأميركي في المنطقة، مع وصول حاملة الطائرات "ثيودور روزفلت" وانضمامها إلى حاملتَي الطائرات " " و"جورج بوش".وبحسب المعطيات التي أوردتها القناة الإسرائيلية، يبلغ حجم القوات الأميركية المنتشرة في المنطقة نحو 55 ألف جندي و200 طائرة مقاتلة و17 سفينة حربية.ونقلت القناة عن رئيس قسم المصادر المفتوحة في معهد دراسات الأمن القومي ، ستيفان كوهين، أن حجم القوة البحرية الأميركية يقترب من مستواه خلال الحرب السابقة مع إيران، فيما لا تزال القوة الجوية أقل من مستواها آنذاك، ما يعني أن تنفيذ حملة جوية مماثلة قد يتطلب إرسال تعزيزات إضافية.في المقابل، كان الرئيس الأميركي قد وصف احتمال شن هجوم جديد على إيران بأنه "غير مرجح للغاية"، متحدثاً عن مؤشرات إيجابية نحو إنهاء الصراع، في موقف يتباين مع التقديرات الإسرائيلية المتزايدة بشأن احتمال التصعيد العسكري.