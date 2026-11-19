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علقت اتهامات أميركية لها بتطوير أسلحة بيولوجية وكيماوية، بعد تقارير صحفية عن تجهيزها ما يعرف باسم "القنبلة القذرة"، وتعليقات من الرئيس الأميركي .واعتبر المتحدث باسم إسماعيل بقائي على منصة "إكس"، ليل الخميس، أن الاتهامات الأميركية لطهران بتطوير أسلحة بيولوجية وكيماوية "تهدف إلى تبرير عمل عسكري"، مستشهدا بغزو العراق.وقال بقائي في منشوره: "بعد السردية الكبرى حول التهديد ، يزعم المسؤولون الأميركيون الآن وجود مؤشرات على أن تطور أسلحة بيولوجية أو كيماوية".وأضاف: "تتغير الادعاءات باستمرار، لكن السردية الجوهرية تظل مألوفة بشكل يثير القلق".وتساءل المتحدث: "هل يتوقع المسؤولون الأميركيون حقا أن ينسى العالم ذلك الظهور الشهير لكولن باول (وزير الخارجية الأميركي الأسبق) أمام التابع للأمم المتحدة عام 2003، حين رفع قارورة صغيرة كدليل مرئي على التهديد المزعوم الذي تشكله أسلحة الدمار الشامل ؟ أصبحت تلك اللحظة رمزا راسخا لواحدة من أكثر إخفاقات الاستخبارات وعمليات الخداع السياسي كارثية في التاريخ الحديث".وتابع بقائي: "تم توظيف مزاعم استخباراتية لا تستند إلى أي أساس حول امتلاك العراق لأسلحة دمار شامل، وذلك بهدف حشد الدعم الشعبي وتمهيد الطريق لغزو عسكري. كانت العواقب كارثية، ليس فقط على الشعب العراقي بل على المنطقة بأسرها، وفي نهاية المطاف على المجتمع الأميركي ذاته".