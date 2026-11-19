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وجهت الحكومة اليمنية رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، ومجلس الأمن الدولي، بشأن استمرار تصعيد الحوثيين باستخدام الصواريخ والقذائف والطائرات المسيّرة ضد الأحياء السكنية والتجمعات المدنية في العاصمة المؤقتة عدن ومحافظتي لحج وتعز.
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وقالت الحكومة في الرسالة إن الأيام الماضية شهدت تصعيداً خطيراً من قبل الحوثيين، تمثل في استهداف عدن بهجمات صاروخية، مساء يومي الأربعاء والجمعة، والقصف الذي طال مخيم خرز للاجئين في محافظة لحج، الخميس الماضي، وقتل لاجئة صومالية، في اعتداء خطير يهدد حياة اللاجئين وسلامتهم، ويعرّض إحدى أكثر الفئات المدنية ضعفاً إلى "مخاطر جسيم".
وأضافت: "أن ذلك تزامن مع القصف المتكرر لمنازل المواطنين ومزارعهم في مديريتي المسراخ وصبر الموادم بتعز، ما يفاقم معاناة السكان المدنيين في ظل الحصار المستمر الذي تفرضه المليشيات الحوثية الإرهابية على مدينة تعز، ويتسبب في موجات نزوح تتسع يوماً بعد يوم".
وأدانت الحكومة اليمنية بأشد العبارات الممكنة هذه الاعتداءات، محمّلةً "المليشيات الحوثية الإرهابية المسؤولية الكاملة عنها وعما أسفرت عنه من ضحايا وأضرار".