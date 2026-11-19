استدعت هولندا، السفير الروسي لديها، على خلفية تعرض مبنى سفارتها في العاصمة كييف لأضرار محدودة، إثر سقوط مقذوف في محيطه، فيما أعلنت النمسا تضرر سفارتها أيضاً، بينما قررت السويد اتخاذ خطوة مماثلة بعد وقوع انفجار بالقرب من بعثتها الدبلوماسية.

ونقلت وكالة «بلومبرغ» أن السفارتين الهولندية والنمساوية، الواقعتين في وسط كييف، أصيبتا بأضرار جراء سقوط مقذوفات بالقرب منهما خلال غارة جوية روسية نُفذت بعد ظهر الخميس، من دون ورود تقارير عن إصابات في صفوف العاملين فيهما.

وفي سياق متصل، أعلنت الأوكرانية سقوط حطام طائرة مسيّرة روسية داخل مقر الوزارة في العاصمة.

تحرك هولندي واستدعاء للسفير الروسي

وقال رئيس الوزراء الهولندي روب يتن، في حديث إلى هيئة الإذاعة الهولندية، إن احتمال وقوف وراء الحادث مرتفع للغاية، في ظل استمرار الهجمات الروسية على ، لافتاً إلى أن التحقيقات لا تزال متواصلة لتحديد ملابساته.

، أوضح الهولندي توم بيريندسن أن مقذوفاً سقط خلف مبنى السفارة في كييف، مؤكداً عدم تعرض أي من الموظفين للأذى، رغم تسجيل أضرار طفيفة في المبنى.

وأشار بيريندسن، في منشور عبر منصة «إكس»، إلى أن الوزارة تعمل على التحقق من تفاصيل الحادث، فيما وصف الواقعة، خلال مقابلة مع قناة RTL الهولندية، بأنها «غير مقبولة»، مؤكداً استدعاء السفير الروسي إلى مقر الخارجية في لاهاي.

أضرار في السفارة النمساوية وتحرك سويدي

وفي فيينا، أعلن المستشار النمساوي كريستيان شتوكر تعرض سفارة بلاده في كييف لأضرار، من دون إصابة أي من أفراد طاقمها.

بدورها، قالت وزيرة الخارجية النمساوية بياته ماينل رايزينجر إنها طلبت تعزيز التدابير الأمنية في السفارة، في ظل تصاعد الهجمات التي تستهدف العاصمة الأوكرانية.

وتتبع النمسا سياسة الحياد العسكري، على خلاف غالبية شركائها في المنضوين في حلف شمال الأطلسي «الناتو».

أما السويد، فأعلنت وزيرة خارجيتها ماريا مالمير ستينرجارد عزم بلادها استدعاء السفير الروسي، عقب انفجار وقع بالقرب من السفارة السويدية في كييف.

توتر متصاعد بين موسكو ولاهاي على خلفية جسر القرم

وتزامنت هذه الحوادث مع تصاعد الخلاف بين روسيا وهولندا، على خلفية إعلان شركة «ديستينوس» (Destinus)، المتخصصة في الصناعات الدفاعية ومقرها هولندا، استخدام أوكرانيا صواريخ من إنتاجها في هجمات استهدفت جسر كيرتش، الذي يصل شبه القرم بالبر الروسي.

وكانت الشركة قد كشفت أن صواريخها استُخدمت في ضربات طالت الجسر يومي الاثنين والثلاثاء، مشيرة إلى أن منتجاتها كانت الأسلحة الأجنبية الوحيدة المستخدمة في الهجوم الأوكراني يوم الثلاثاء، وفق ما نقلته وكالة «رويترز».

وأثارت هذه التصريحات ردود فعل غاضبة من السفارة الروسية في لاهاي، التي طرحت تساؤلات بشأن ما إذا كان دور الشركة يعني أن هولندا أصبحت طرفاً في الحرب.

واعتبرت السفارة الروسية، في موقف صدر الخميس، أن من الصعب بصورة متزايدة التعامل مع هولندا باعتبارها طرفاً محايداً أو مجرد مراقب، متهمة إياها بتوسيع مشاركتها في النزاع والمساهمة في استمراره وتصعيده.

وفي السياق نفسه، أفادت صحيفة NRC الهولندية بأن موظفين من شركة «ديستينوس» عملوا داخل الأراضي الأوكرانية، حيث شاركوا في اختبار طائرات مسيّرة تنتجها الشركة على أهداف روسية.

ورداً على ما أوردته الصحيفة، قالت الشركة إن دور موظفيها اقتصر على تقديم الدعم للجيش الأوكراني، وذلك في إطار الالتزامات المنصوص عليها في العقود الموقعة.

من جهته، توعّد ، بأن يكون رد موسكو «أشد إيلاماً بكثير»، في أعقاب الهجمات الأوكرانية المتكررة على جسر كيرتش.