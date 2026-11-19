أشاد الرئيس الأميركي بالقمة الثلاثية التي جمعته بالرئيسين الصيني شي جين بينج والروسي في مدينة شنزن الصينية، معتبراً أنها حققت نتائج تفوق التوقعات وأسهمت في بناء "علاقات رائعة" بين الثلاثة.

وقال ، في مقابلة هاتفية مع شبكة "NBC News" خلال عودته إلى ، إن القمة كانت "12 على مقياس من 10 درجات"، مضيفاً: "سارت الأمور بشكل رائع.. وبُنيت علاقات ممتازة".

وكان ترامب قد عقد اجتماعين منفصلين مع كل من شي وبوتين قبل انضمام القادة الثلاثة إلى القمة التاريخية الأولى من نوعها بين والصين وروسيا.

وفي معرض حديثه عن لقائه الرئيس الصيني، قال ترمب إن المباحثات تناولت قضايا مرتبطة بالذكاء الاصطناعي، والذي يفضل تسميته "الذكاء الفائق" (Super Intelligence)، مشيراً إلى وجود توافق بشأن أهمية وضع ضوابط ومعايير أساسية لتنظيم هذه التكنولوجيا.

وأضاف: "تحدثنا عن الذكاء الفائق، واتفقنا على أننا مهتمون به للغاية، لكننا نرى أيضاً أن وجود ضوابط، ولو بالحد الأدنى، يعد أمراً إيجابياً".

كما تطرق ترامب إلى الجدل الذي أثير بشأن سحب الهواتف المحمولة من أعضاء المجموعة الصحافية المرافقة له على متن طائرة الرئاسة الأميركية خلال رحلة العودة إلى واشنطن.

وقال إن القرار جاء لدواعٍ أمنية واحترازية، مضيفاً: "أردنا توخي الحذر، ولم نرغب في أن يحمل أشخاص هواتف في توقيت لا ينبغي أن تكون بحوزتهم فيه، لذلك كنا حذرين للغاية".

وتأتي تصريحات ترامب بعد القمة الثلاثية التي استضافتها مدينة شنزن، والتي ناقش خلالها قادة الولايات المتحدة والصين وروسيا مجموعة من الاستراتيجية، بما في ذلك الأمن الدولي والتقنيات المتقدمة والعلاقات بين القوى الكبرى.