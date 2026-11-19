عادت مسألة انضمام أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي إلى النقاش الغربي، بعدما دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى إعادة طرحها، بالتزامن مع إعلان المبعوث الأميركي جاريد كوشنر انفتاح الرئيس دونالد ترامب على ضمانات أمنية لكييف تشبه بند الدفاع المشترك في الحلف.
وقال ماكرون، خلال قمة لحلفاء أوكرانيا في برلين الخميس، إن تشدّد الموقف الروسي يستدعي إعادة النظر في عضوية كييف، معتبراً أن انضمام بلد يمتلك جيشاً كبيراً ومجهزاً إلى الناتو يخدم أمن الأوروبيين على المدى الطويل. وشدّد على ضرورة توفير وسائل حماية الأوكرانيين فوراً، وفي مقدّمها أنظمة الدفاع الجوي.
من جهته، قال كوشنر إن ترامب منفتح على تقديم ضمان أمني يستند إلى مبدأ المادة الخامسة من معاهدة الناتو، على أن يراعي المصالح الأميركية. وأشار إلى إحراز تقدّم في المناقشات، وإقناع الروس بمبدأ استناد الضمانات الأمنية لأوكرانيا إلى هذه المادة، بحسب تعبيره.
وأكد المبعوث الأميركي أن واشنطن تسعى إلى تسوية بالتنسيق مع الأوروبيين، وأن ترامب لا يتطلع إلى فرض ترتيبات بصورة أحادية، مشيراً إلى تقارب متزايد بين الموقفين الأميركي والأوروبي.
وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قد قال إن واشنطن طرحت، للمرة الأولى، تنازلات عن أراضٍ مقابل انضمام بلاده إلى الناتو، لافتاً إلى إمكان عرض المسألة على الأوكرانيين. ورفض الكرملين التعليق على تصريحاته، فيما تتمسّك موسكو برفض عضوية كييف في الحلف.
وبالتوازي مع البحث في ترتيبات ما بعد الحرب، يواصل زيلينسكي مطالبة حلفائه بتسريع تسليم صواريخ "باتريوت" الاعتراضية، وسط تراجع المخزونات بسبب الحرب في إيران، وشكاوى أوكرانية من قيود على نظام "ستارشيلد" للاتصالات العسكرية عبر الأقمار الاصطناعية.