عادت مسألة انضمام إلى حلف شمال الأطلسي إلى النقاش ، بعدما دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى إعادة طرحها، بالتزامن مع إعلان المبعوث الأميركي جاريد كوشنر انفتاح الرئيس على ضمانات أمنية لكييف تشبه بند الدفاع المشترك في الحلف.

وقال ماكرون، خلال قمة لحلفاء أوكرانيا في برلين الخميس، إن تشدّد الموقف الروسي يستدعي إعادة النظر في عضوية كييف، معتبراً أن انضمام بلد يمتلك جيشاً كبيراً ومجهزاً إلى الناتو يخدم أمن على المدى . وشدّد على ضرورة توفير وسائل حماية الأوكرانيين فوراً، وفي مقدّمها أنظمة الدفاع الجوي.

، قال كوشنر إن منفتح على تقديم ضمان أمني يستند إلى مبدأ المادة الخامسة من معاهدة الناتو، على أن يراعي المصالح الأميركية. وأشار إلى إحراز تقدّم في المناقشات، وإقناع بمبدأ استناد الضمانات الأمنية لأوكرانيا إلى هذه المادة، بحسب تعبيره.

وأكد المبعوث الأميركي أن تسعى إلى تسوية بالتنسيق مع الأوروبيين، وأن ترامب لا يتطلع إلى فرض ترتيبات بصورة أحادية، مشيراً إلى تقارب متزايد بين الموقفين الأميركي والأوروبي.

وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قد قال إن واشنطن طرحت، للمرة الأولى، تنازلات عن أراضٍ مقابل انضمام بلاده إلى الناتو، لافتاً إلى إمكان عرض المسألة على الأوكرانيين. ورفض الكرملين التعليق على تصريحاته، فيما تتمسّك برفض عضوية كييف في الحلف.

وبالتوازي مع البحث في ترتيبات ما بعد الحرب، يواصل زيلينسكي مطالبة حلفائه بتسريع تسليم صواريخ "باتريوت" الاعتراضية، وسط تراجع المخزونات بسبب الحرب في ، وشكاوى أوكرانية من قيود على نظام "ستارشيلد" للاتصالات العسكرية عبر الأقمار الاصطناعية.