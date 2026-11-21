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أثار إعدام أميركي يبلغ 70 عاماً في ولاية جدلاً واسعاً، بعدما أفاد شهود بأنه عانى آلاماً مبرحة واشتكى من احتراق ساقيه خلال تنفيذ الحكم بحقه بواسطة الحقنة القاتلة.وكان رينالدو دينيس قد أُعدم مساء الخميس الماضي، بعد إدانته بقتل تاجر خلال عملية سطو عام 1996. واستغرقت العملية أكثر من ساعة، وسط صعوبات في العثور على أوردة مناسبة لحقن عقار "بنتوباربيتال".وقال القس جيف هود، الذي حضر الإعدام، إن دينيس ظل واعياً ويتحدث لعدة دقائق بعد حقنه، واصفاً ما جرى بأنه معاناة شديدة. كما اعتبر مراسل وكالة "أسوشيتد برس"، الذي شهد مئات عمليات الإعدام، أن ما حدث كان مختلفاً بشكل لافت.في المقابل، نفت إدارة العدالة الجنائية في تكساس فشل عملية الإعدام، مؤكدة أن الإجراءات نُفذت وفق البروتوكولات المعتمدة، وأن التأخير يعود إلى صعوبة العثور على الأوردة المناسبة.ويأتي ذلك وسط جدل متجدد بشأن سلامة تنفيذ الإعدام بالحقنة القاتلة، بعدما شهدت ولاية تينيسي محاولة إعدام فاشلة بالعقار نفسه في أيلول الماضي.