أكد الكندي ديفيد ماكجينتي استمرار التنسيق العسكري الوثيق مع ، رغم تقارير عن مذكرة أميركية تقيّد التعاون بين الجيشين، مشيراً إلى أن بلاده تعزّز قدراتها الدفاعية وتعمل على تطوير بديل لـ"ستارلينك" لحماية سيادتها في الاتصالات.

وقال ماكجينتي لرويترز إنه لم يطّلع على المذكرة التي نسبت صحيفة " بوست" إصدارها إلى وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيث، ولم يلحظ تغييراً في التعاون القائم. وأوضح أن التنسيق يشمل مكافحة تهريب المخدرات في البحر الكاريبي، وأنظمة الصواريخ المتكاملة، وتحريك المقاتلات عند الحاجة في أميركا الشمالية.

ونقلت صحيفة "غلوب آند ميل" عن المتحدث باسم البنتاغون شون بارنيل أن التوجيهات لا تؤثر على حلف الناتو أو قيادة الدفاع الجوي لأميركا الشمالية "نوراد" أو العمليات الاستخباراتية. بدوره، قال السناتور مايك راوندز، بعد إطلاعه على المذكرة، إنها لا تتضمن تدابير جديدة كبيرة تتجاوز الممارسات المتّبعة منذ سنوات.

ورغم تهديدات الرئيس المتكررة بضم كندا، شدّد ماكجينتي على رغبة أوتاوا في مواصلة الاستثمار والتعاون ضمن "نوراد"، مع تحمّل مسؤولية أكبر عن أمنها، خصوصاً في القطب .

وأقرّ بأن بعض التغييرات الدفاعية الكندية جاءت استجابة لتهديدات . وكانت حكومة مارك كارني قد أعلنت بلوغ الإنفاق الدفاعي 2% من الناتج المحلي الإجمالي للمرة الأولى العام الماضي، مع خطة لرفعه إلى 5% بحلول عام 2035.

وقال ماكجينتي: "كنا في وضع مريح لعقود، لكن الأمور تغيرت الآن".