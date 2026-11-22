سجّلت مولدوفا وفنلندا حادثتين منفصلتين لاختراق مجالهما الجوي من جانب ، السبت، بعد يوم واحد من سقوط صاروخين يُشتبه بأنهما روسيان وطائرة مسيّرة بمحرك نفاث داخل الأراضي البولندية، في تطورات متتالية أعادت تسليط الضوء على امتداد تداعيات الحرب في إلى دول مجاورة.

وبحسب تقرير نشره موقع "كييف إندبندنت"، أعلنت المولدوفية أن مسيّرة روسية دخلت المجال الجوي للبلاد مرتين في 21 تشرين الثاني، خلال هجوم روسي على غرب أوكرانيا.

وأوضحت الوزارة أن المسيّرة دخلت المجال الجوي المولدوفي قرب قرية بوركاري بعد الساعة الحادية عشرة صباحاً بقليل، قبل أن تعود إلى الأجواء ، ثم تعبر مجدداً فوق مولدوفا وتتجه بعد دقائق إلى منطقة أوديسا الأوكرانية.

وفي حادثة منفصلة، أعلنت وزارة الدفاع الفنلندية رصد اختراق مشتبه به لمجالها الجوي بواسطة مروحية روسية قرب مدينة لوفيسا، عند الساعة 12:34 ظهراً. وقالت إن المروحية توغلت لمسافة تصل إلى 4.1 كيلومترات داخل الأراضي الفنلندية.

وأشار الفنلندي أنتي هاكانن إلى احتمال ارتباط الحادثة بعمليات إنقاذ أو مراقبة تتصل بسفينة شحن روسية تضررت جراء هجوم بمسيّرة في خليج فنلندا. وأوضح أن حرس الحدود الفنلندي فتح تحقيقاً في الواقعة.

وتأتي الحادثتان بعد سقوط صاروخين يُشتبه بأنهما روسيان وطائرة مسيّرة بمحرك نفاث في بولندا، في 20 تشرين الثاني. ووفقاً لما نقلته إذاعة "آر إم إف 24" عن وزير الدفاع البولندي فلاديسواف كوسينياك-كاميش، سقط الصاروخان في منطقتي نوفي ليبوفيتس ورودنيك ناد سانيم، فيما سقطت المسيّرة في منطقة مولوديتش.

واعتبر الوزير البولندي أن توقيت هذه الحوادث ليس مصادفة، مشيراً إلى تزامنها مع مناورات عسكرية في بلاده تشارك فيها قوات بريطانية وفرنسية ضمن تحالف "الراغبين".

وطلبت وارسو دعماً إضافياً من حلف شمال الأطلسي لتعزيز حماية مجالها الجوي، فيما أدان للحلف مارك روته الهجمات الروسية، عقب محادثة مع رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك، واصفاً الحادثة بأنها خطيرة ومرتبطة بالحرب الروسية المستمرة على أوكرانيا.

في المقابل، قلّل الرئيس الأميركي من أهمية الحوادث التي شهدتها بولندا، وقال في اتصال هاتفي مع مراسلة "فوكس نيوز" في إن يرسل مسيّرات وبعض الصواريخ الصغيرة إلى بولندا "عن طريق الخطأ".