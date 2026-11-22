وصف المكلّف، "يشار" غادي آيزنكوت، إحراق الممتلكات في بأنه "إرهاب يهودي بكل ما تحمله الكلمة من معنى"، مطالباً بملاحقة المنفذين، بعد هجمات طالت قرى فلسطينية فجر الأحد.

وقال آيزنكوت إن إحراق السيارات والمنازل يعرّض حياة البشر للخطر ويقوّض الاستقرار الإقليمي، ويلحق أضراراً بالأمن والعلاقات الخارجية. واتهم إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش بدفع الأوضاع إلى حافة الفوضى، داعياً إلى استخدام الاعتقالات الإدارية وعمليات جهاز "الشاباك" لوقف الاعتداءات ومحاسبة مرتكبيها.

، حذّر زعيم حزب " " يائير غولان من أن الضفة الغربية "على شفا الانفجار"، معتبراً أن منع انتفاضة ثالثة يتطلب تغيير الحكومة الحالية، التي اتهمها بتوفير غطاء للإرهاب اليهودي والتفريط بالأمن.

وميدانياً، أحرق مستوطنون 12 مركبة في ثلاث قرى بمحافظة رام الله والبيرة، وفق مصادر محلية ووكالة "وفا": سبع مركبات في كفر مالك، وثلاثاً في دير أبو مشعل، واثنتين في دير السودان، كما خطّوا شعارات عنصرية. وفي هجوم منفصل، استهدف مستوطنون منزلاً في قرية التوانة بمسافر يطا جنوب ، وأحرقوا مركبة.

وبحسب صحيفة "جيروزاليم بوست"، دعا عضو الكنيست عن حزب "الديمقراطيين" يايا فينك إلى جلسة طارئة للجنة الشؤون الخارجية والدفاع، محمّلاً وبن غفير وسموتريتش المسؤولية السياسية عن أعمال العنف.