كشف تقرير نشره موقع "المونيتور" أن تتجه إلى توسيع مدى صواريخها الباليستية إلى ما بين 4500 و5000 كيلومتر، في تحوّل استراتيجي يعكس سعي طهران إلى تعزيز قدراتها العسكرية بعد الحرب مع وإسرائيل، وتوسيع نطاق الردع ليشمل أهدافاً محتملة خارج ، ولا سيما في أوروبا.

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التقرير الذي ترجمهُ "لبنان24" أشار إلى أن الموقع الرسمي للمرشد مجتبى خامنئي نشر صورة تُظهر مؤشراً على شكل صاروخ يتجه نحو مدى يتراوح بين 4500 و5000 كيلومتر، مرفقة بتوجيهات خامنئي الأخيرة بأن يكون أي رد على هجوم "فورياً وفعالاً ومن دون حدود جغرافية".

وجاء ذلك بعد إعلان الحرس الثوري الإيراني إلغاء القيود التي كانت تحدد مدى الصواريخ بألفي كيلومتر، في خطوة تعكس تغييراً في العقيدة العسكرية الإيرانية.

ونقل التقرير عن قائد الحرس الثوري، اللواء أحمد وحيدي، قوله إن القوة الجوفضائية تحقق إنجازات متتالية، وإن قدراتها أصبحت أقوى مما كانت عليه قبل الحرب، مشيراً إلى العمل على تطوير منظومات عسكرية جديدة.

وأوضح "المونيتور" أن سقف الألفي كيلومتر لم يكن مرتبطاً بعجز تقني، بل بقرار سياسي فرضه المرشد السابق علي خامنئي، الذي قُتل في ضربة أميركية إسرائيلية في 28 شباط الماضي، رغم اقتراح قادة عسكريين تطوير صواريخ يصل مداها إلى 5000 كيلومتر.

ولفت إلى أن رفع هذا القيد لا يعني بالضرورة امتلاك إيران حالياً صواريخ عملياتية تتجاوز المدى السابق، إذ لم يقدم الحرس الثوري تأكيداً واضحاً بشأن ذلك.

واستشهد التقرير بمحاولة استهداف قاعدة دييغو غارسيا الأميركية في المحيط الهندي خلال آذار الماضي، عندما أعلن مسؤولون بريطانيون أن إيران أطلقت صاروخين باتجاه الواقعة على مسافة تقارب 4000 كيلومتر، من دون أن يصلا إلى هدفهما، فيما نفت طهران مسؤوليتها عن العملية.

وبحسب التقرير، كشفت الحرب عن نقاط ضعف كبيرة في البنية العسكرية الإيرانية، بعدما أظهرت صور أقمار اصطناعية حللتها صحيفة " بوست" تضرر أربعة مواقع رئيسية لتصنيع الصواريخ وما لا يقل عن 29 موقع إطلاق خلال الأسابيع الأربعة الأولى من الهجوم عام 2026.

ومع ذلك، رأى خبراء أن البرنامج الصاروخي الإيراني لم يُدمّر بالكامل، نظراً إلى استمرار وجود منصات إطلاق متنقلة ومنشآت تحت الأرض وإمكانية إعادة بناء القدرات المتضررة.

وأشار التقرير إلى إعلان الإيرانية إطلاق 70 مشروعاً عسكرياً للاستفادة من دروس الحرب، تشمل تطوير التقنيات وتعزيز قدرة المنشآت ومنصات الإطلاق على الصمود وتحسين الأداء العملياتي.

أوروبا تدخل الحسابات الإيرانية

واعتبر تقرير "المونيتور" أن التداعيات الأبرز لتوسيع مدى الصواريخ الإيرانية تتعلق بأوروبا، إذ إن بلوغ مدى 5000 كيلومتر سيضع أجزاء واسعة من القارة ضمن النطاق النظري للصواريخ الإيرانية.

وأوضح أن هذه الخطوة قد تهدف إلى ردع الحكومات الأوروبية عن دعم أي عمليات عسكرية مستقبلية ضد إيران، عبر التلويح بإمكانية امتداد تداعيات المواجهة إلى خارج الشرق الأوسط.

لكن التقرير حذّر من نتائج عكسية محتملة، تتمثل في دفع الدول الأوروبية إلى تعزيز دفاعاتها الصاروخية وتوسيع تعاونها العسكري مع واشنطن، ما قد يزيد الضغوط على طهران.

كذلك، رأى أن إلغاء القيود التي فرضها علي خامنئي يمنح الحرس الثوري هامشاً أوسع لتطوير قدراته، ويتيح للمرشد الجديد إظهار موقف أكثر تشدداً في مواجهة الولايات المتحدة وإسرائيل.

ورغم هذه التوجهات، شدّد التقرير على أن زيادة مدى الصواريخ لا تعني بالضرورة تعزيز قوة الردع، إذ لا تزال إيران تواجه تحديات تتعلق بإعادة بناء منشآت الإنتاج المتضررة، وتأمين المكونات التقنية، وتحسين دقة الإصابة، وحماية منصات الإطلاق من الهجمات المستقبلية.

وخلصت "المونيتور" إلى أن الحرب، التي استمرت 39 يوماً، ألحقت أضراراً كبيرة بالقدرات الصاروخية الإيرانية، لكنها لم تُنهِ طموحات طهران العسكرية، بل دفعتها إلى التفكير في توسيع نطاق تهديداتها خارج المنطقة.

ومع ذلك، فإن تحويل هذه الطموحات إلى قدرات صاروخية بعيدة المدى وموثوقة لا يزال تحدياً كبيراً، فيما قد يؤدي هذا التوجه إلى تعميق عزلة إيران الدولية من دون أن يضمن تعزيز أمنها.