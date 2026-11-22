تبدأ ، الأحد 22 تشرين الثاني، قطع الكهرباء بالتناوب عن المنازل والشركات بسبب نقص الوقود اللازم لمحطات التوليد، وسط ضغوط على الإمدادات وأضرار لحقت بالبنية التحتية للطاقة خلال الحرب.

ومن المتوقع أن تتراوح الانقطاعات بين ساعتين كل يومين في بعض المناطق وساعتين يومياً في مناطق أخرى، بحسب الإمدادات والطلب المحلي.

وقال رئيس شركة الكهرباء الوطنية الله داد إن القيود تهدف إلى إدارة كميات الوقود المحدودة والحفاظ على استقرار الشبكة، مشيراً إلى أن إنتاج لا يزال دون مستويات العام الماضي.

ويتزامن القرار مع اقتراب الشتاء وارتفاع الطلب على غاز التدفئة. وكان الرئيس قد حذّر من صعوبات خلال هذا الفصل، مؤكداً أن الضربات الأميركية والإسرائيلية على البنية التحتية للغاز فاقمت أزمة الإمدادات.

وسبق أن أثارت انقطاعات الكهرباء استياءً شعبياً، ودفعت السلطات إلى إغلاق مؤسسات عامة وتقليص خدمات خلال فترات نقص الوقود والطقس القاسي.