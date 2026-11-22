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أعلنت ، اليوم الأحد، بأن الجيش الروسي فرض سيطرته على بلدة سوسنوفي بور في مقاطعة خاركيف، مشيرًا إلى أن القوات الروسية حققت مكاسب ميدانية وكبّدت القوات خسائر فادحة في منطقة العملية العسكرية الخاصة.وقالت الدفاع الروسية في بيان: "نتيجة للعمليات النشطة، أحكمت وحدات من قوات مجموعة الروسية سيطرتها على بلدة سوسنوفي بور في مقاطعة ، وفقدت قوات نظام في منطقة مسؤولية قوات المجموعة أكثر من 120 جنديا و3 مركبات ومحطة حرب إلكترونية".وأشار بيان الدفاع الروسية إلى أن " الروسية أسقطت 792 طائرة مسيرة أوكرانية، و4 قنابل جوية موجّهة"، وفقا لما ذكره موقع الإخباري الروسي.وأضاف بيان الدفاع الروسية أن القوات الروسية تمكنت من تحسين مواقعها في الخطوط الأمامية في دونيتسك وخاركيف، مشيرة إلى أنها سيطرت على مواقع استراتيجية وأكثر تقدما على خطوط . (سكاي نيوز عربية)