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ذكرت "العربية"، أنّ مصادر مطلعة قالت لشبكة "CBS News"، إنّ " والولايات المتحدة تدرسان شنّ هجوم جديد على في المدى القريب، وذلك مع تصاعد القلق لدى إدارة بنيامين نتنياهو من السرعة التي تُعيد بها إيران بناء قدراتها في مجال إنتاج الأسلحة".ورغم حديث الرئيس عن الاتفاق في تصريحاته مع ""Fox News"، إلا أنّه أكّد في سياق حديثه أنه لن يسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي.وبحسب ما ذكرت صحيفة "إسرائيل هيوم"، يبدو أن الخيار العسكري لا يزال مطروحاً وبقوة على طاولة الرئيس الأميركي، وهو بالفعل ما أكدته الـ12 ، والتي أكدت أنه ورغم أن المساعي الدبلوماسية بين وطهران ما زالت مستمرة، إلا أن الاستعدادات العسكرية بين واشنطن وتل أبيب ازدادت في الآونة الأخيرة، حيث صادق الجيش ، والقيادة المركزية الأميركية على خطط عسكرية مشتركة، تحسباً لاحتمال اندلاع مواجهة جديدة مع إيران، بحسب ما أوردته القناة الـ13 الإسرائيلية.ونقلت القناة عن ضابط إسرائيلي قوله إن تل أبيب تنتظر قرار الرئيس ترمب بشأن الخطوة المقبلة تجاه طهران، وتزيد من ضغطها عليها لاستئناف الحرب.فيما كشفت ""Financial Times" عن تحذير القيادة المركزية لإدارة من أن استمرار الحشد العسكري لما بعد كانون الاول قد يزيد الضغوط على الموارد والجاهزية القتالية.ومع حالة الجمود الدبلوماسي بين الطرفين، يبقى خيار التصعيد العسكري خياراً يلوح في الأفق. وهنا نتساءل عن أبرز الأهداف المحتملة في حال تجددت الضربات الأميركية على إيران.فقد كشفت "أكسيوس" Axios عن بنك الأهداف الأميركي الجديد، نقلاً عن مسؤولين أميركيين، وحددت قلب المشروع في مقدمة الخيارات.فبنك الأهداف سيكون مواقع نووية إيرانية أبرزها جبل الفأس، بهدف إلحاق أضرار بالبرنامج النووي أو تعطيله لسنوات.كما يطرح هذا السيناريو احتمالية توسيع نطاق الضربات ليشمل مواقع التخصيب المعروفة مثل فوردو ونطنز وأصفهان.كما سيشمل بنك الأهداف الجسور الحيوية باعتبارها شرايين تربط المدن والمناطق ، وتسهل حركة النقل والتجارة ونقل الإمدادات، والهدف من ضربها هو تعطيل حركة الإمدادات العسكرية، وفرض قيود على قدرة طهران على إدارة حركة النقل خلال أي مواجهة.أما الهدف التالي، فهو محطات الكهرباء، حيث إن استهداف منشآت توليد الطاقة مطروح أيضاً، كونه يفتح جبهة اقتصادية وخدمية واسعة. فالكهرباء تمثل عصب الصناعة والإنتاج والحياة اليومية، وتعطيلها يضع الاقتصاد أمام ضغوط متعددة الأوجه، والغاية هنا حرب عسكرية واقتصادية خانقة.وتمتدّ سيناريوهات الضربة للقيادات العسكرية الإيرانية لإضعاف التنسيق داخل المؤسسة العسكرية. فالاستهداف هنا وفق المصادر المطلعة قد يطال كبار مسؤولي اتخاذ القرار العسكري، والهدف منه التأثير على قدرة القوات على إدارة العمليات والتعامل مع تطورات المواجهة إذا اندلعت.كذلك، فإن السيناريو المطروح بشأن التصفيات يشمل قيادات مدنية، حيث إن الإدارة الأميركية تضع رؤوساً مدنية في مخططها، لأن المسؤولين السياسيين هم من يقومون بالتفاوض وطالما وصف ترامب كثيراً منهم بـ"المتشددين"، واغتيالهم قد يخلق اختراقاً بمذكرات التفاهم المقبلة أو هكذا ترى واشنطن. (العربية)