أكد نائب غيورغي بورسينكو دعم عودة ليبيا دولة موحدة، مشددا على ضرورة إنهاء حالة الانقسام السياسي والمؤسسي وإعادة توحيد في ليبيا.

وقال في مقابلة مع قناة "الغد" إن موقف موسكو يقوم على دعم وحدة الدولة والحفاظ على سلامة أراضيها، مشيرا إلى أن استمرار الانقسام بين المؤسسات الليبية لا يمثل هدفا للسياسة الروسية، وأن بلاده تؤيد الجهود الرامية إلى تجاوز الخلافات القائمة واستعادة وحدة مؤسسات الدولة.وأوضح أن موسكو ترى أن العاصمة ينبغي أن تكون العاصمة الموحدة لليبيا، مع ضرورة العمل على توحيد المؤسسات الحكومية الموجودة في طرابلس وبنغازي، بما يضع حدا للازدواجية المؤسسية التي تشهدها البلاد.وأضاف أن مستعدة لتقديم مختلف أشكال الدعم والمساعدة من أجل تحقيق هذا الهدف، واستعادة وحدة المؤسسات الليبية، مؤكدا أن بلاده تؤيد المبادرات السياسية الرامية إلى إنهاء الانقسام، شريطة أن تستند إلى توافق داخل المجتمع وأن تعبر عن إرادة أنفسهم.وأشار إلى أن التدخل العسكري لحلف شمال الأطلسي في ليبيا عام 2011 كان تدخلا فجّا، معتبرا أنه أسهم في تفكيك الدولة الليبية وأدى إلى مقتل الزعيم الليبي السابق معمر القذافي، فضلا عن تداعيات سياسية وأمنية لا تزال تلقي بظلالها على البلاد. (روسيا اليوم)