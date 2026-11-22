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أعلنت السلطات في شرق ، أن الانفجار الذي وقع فجر اليوم داخل قاعدة البحرية استهدف سفينتين روسيتين كانتا راسيتين في الميناء، مشيرة إلى أن التحقيقات الأولية ترجح تعرضهما لهجوم بواسطة طائرات مسيّرة.وأوضحت أن السفينتين كانتا في طريق عودتهما إلى ، وتوقفتا في ميناء بنغازي للتزود بالوقود والمُؤن، قبل وقوع الانفجار الذي استهدفهما داخل .وقالت إنها وجهت الجهات الأمنية والعسكرية المختصة بفتح تحقيق شامل لكشف ملابسات الحادث، بالتنسيق مع الجانب الروسي، وتحديد مصدر الهجوم والجهة المسؤولة عنه.وأكدت أن استهداف سفينة داخل ميناء ليبي يمثل اعتداءً خطيرًا على السيادة الوطنية، وانتهاكًا لسلامة الموانئ والملاحة البحرية، مؤكدة أنها لن تتعامل مع الحادث باعتباره واقعة عابرة أو أمرًا يمكن التغاضي عنه.